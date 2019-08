Sanremo: alienazione di 'Casa Serena', la Lega "Ci opporremo a questa politica di svendita e impoverimento"

“Il Sindaco di Sanremo, in alcune sue dichiarazioni individua, nell’ambito delle alienazioni, l’operazione relativa alla cessione di ‘Casa Serena’ quale quella più concreta, motivandola come necessaria per far fronte a esigenze di rinnovamento di reti idrica e fognaria, e sottolineandone la gestione deficitaria. Addirittura un consigliere comunale di maggioranza nel corso del consiglio del 31 luglio si è lasciato sfuggire il nominativo di un possibile acquirente”.

Interviene in questo modo la Lega ed Andrea Artioli, consigliere comunale di opposizione a Sanremo, che prosegue: “Non può non rilevarsi però come tutte le attività che erogano servizi agli anziani siano in attivo e producano utile, tanto che se ne sono aperte di nuove e altre sono di prossima apertura. Casa Serena copre i costi per oltre l’89% e basterebbe una gestione attenta e oculata non solo per non avere deficit, ma anche per avere utili da reimpiegare per coprire ulteriori servizi a favore dei bisognosi. La Lega nel corso del Consiglio Comunale ha richiesto con forza un progetto economico gestionale di rilancio dell’attività di Casa Serena proprio per garantire la giusta redditività alla stessa. Quanto alle opere necessarie di rinnovamento dei sottoservizi sarebbe stata sufficiente una oculata programmazione finanziaria e gestionale nel corso del passato mandato, assieme ad un corretto utilizzo dei fondi dell’avanzo di amministrazione, resi disponibili e sbloccati dal Governo attuale, impiegati in frettolosi e maldestri asfalti elettorali. Sanremo non è un comune in dissesto o predissesto finanziario e ha bisogno di una gestione attenta e responsabile”.

“La verità – termina Artioli - è che quella attuata dall’amministrazione Biancheri è una politica complessivamente a danno del patrimonio comunale e dei servizi erogati alla cittadinanza, soprattutto quella più in difficoltà, e indirettamente a vantaggio di possibili speculatori interessati a rilevare a prezzo di saldo gli asset cittadini dopo che gli stessi, mal gestiti, sono stati svalutati. La Lega si opporrà con tutte le sue forze a questa politica di svendita e impoverimento della città”.