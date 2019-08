San Bartolomeo al Mare: lunedì prossimo consiglio comunale con la presentazione delle linee programmatiche

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 19:00 di lunedì 12 agosto. All'ordine del giorno la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo per il quinquennio 2019-2024.