Bordighera: la consigliera Margherita Mariella risponde al Sindaco Vittorio Ingenito “Tirare fuori il discorso della scuola è fuori luogo e dimostra insicurezza”

“Volevo ringraziarlo per la risposta che ci è stata data, ma anche dirgli che è inutile farlo in maniera così aggressiva e tirare fuori cose già chiarite da tempo. E' fuori luogo e dimostra insicurezza.” A dirlo è la consigliera d’opposizione Margherita Mariella che risponde così al Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito in merito alla mancata proroga della mostra di Monet a causa di una serie di lavori già programmati su Villa Regina Margherita.

“Abbiamo posto una domanda con toni tranquilli - ha aggiunto Margherita Mariella - come, di fatto, è nel nostro ruolo. Non capisco questi modi e sinceramente un po’ mi dispiace. I ruoli sono questi e il sindaco non deve infastidirsi quando qualcuno, soprattutto fra i consiglieri di minoranza, gli pone delle domande.”

Margherita Mariella ritorna poi sul discorso della scuola e del trasferimento dei bambini in via Lamboglia: “Vedremo il 16 settembre se sarà così - aggiunge - tirare fuori questo argomento in questo contesto è fuori luogo e dimostra grande insicurezza. E’ passato inoltre il tempo per continuare ad andare contro la vecchia Amministrazione. Per quanto ci riguarda continueremo a fare domande a cui lui, come primo cittadino, dovrà rispondere, perché la cittadinanza ha bisogno di sapere. Mi dispiace solamente per il tono usato che, fra l’altro, viene riservato solo ai consiglieri di Progetto Bordighera e non con altri esponenti della minoranza.”