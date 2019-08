Sanremo: manifestazioni per la festività dell'Assunta, serie di limitazioni il 14 e 15 agosto sul porto ed alla Madonna della Costa

Visti i diversi appuntamenti per la festività dell’Assunta, a Sanremo il 14 e 15 agosto, sono state emanate alcune variazioni alla viabilità dalla Polizia Municipale.

Per quanto riguarda la cerimonia che si svolgerà in piazzale Vesco, con la deposizione all’Edicola del Marinaio della corona benedetta, verrà instaurato un divieto di sosta in via Nazario Sauro (nel tratto compreso tra il sottopasso Croce Rossa e piazzale Vesco), con rimozione forzata dalle 17 del 14 agosto, fino a fine manifestazione.

Il giorno dopo è prevista, al Santuario di N.S. della Costa, la solenne Concelebrazione Eucaristica, con partenza da piazza Castello e salita pedonale al Santuario. In questo caso verrà instaurato il divieto di sosta, dalle 7 alle 20 del 15 agosto, in piazza Castello (dall’inizio alla salita pedonale del Santuario) e piazzale Assunta (compresa la via di accesso).