Sanremo: giovedì 8 agosto l'inaugurazione del nuovo Horus Fitness & Welness Spa

Giovedì 8 agosto, alle ore 17:30, in corso Garibaldi, 84 a Sanremo, prenderà il via la cerimonia d’inaugurazione dell'Horus Fitness & Welness Spa e alle 20 seguirà un aperitivo. Fiore all’occhiello del marchio Horus la struttura offre un Centro Benessere & Spa, un Centro Estetico, una palestra e personal trainer.

“Siamo felicissimi – ci ha spiegato - Riccardo Cavestri, uno dei due titolari dell'Horus Fitness & Welness Spa - di poter offrire a Sanremo qualcosa che riteniamo nuovo ed esclusivo. Auspichiamo di poter inoltre far diventare in poco tempo questa struttura il nuovo punto di riferimento del benessere, dell'estetica e dello sport in città: sia per l’offerta che siamo in grado di mettere a disposizione, sia per la struttura, nuova, facile da raggiungere, comoda e in pieno centro. Il team è giovane e specializzato e non vede l’ora di mettersi a disposizione dei nuovi clienti”.

“La nostra idea – ha aggiunto Francesco Condoluci, personal trainer e titolare della struttura - è quella di creare una palestra rivolta a giovani e anziani che siano alla ricerca di benessere fisico o che abbiano il desiderio di tenersi in forma. I corsi sono anche rivolti alla riabilitazione fisica post traumi. A Sanremo mancava una palestra che desse la possibilità ai clienti di usufruire anche della Spa nell'ambito del pacchetto. Fitness ed estetica sono un'accoppiata vincente e siamo sicuri che i nostri ospiti apprezzeranno la varietà dei servizi offerti”.

In occasione dell'inaugurazione si potrà sottoscrivere per il centro Fitness un abbonamento trimestrale e il mese di agosto sarà in omaggio. Invece per chi fosse interessato al centro Estetico, verrà offerto un pacchetto di Estetica Avanzata, con macchinari di ultima generazione Velasmooth per il dimagrimento localizzato e il trattamento della cellulite, laser a diodo per depilazione definitiva e ossigeno iperbarico per i trattamenti viso ad uno sconto del 50%.