Sanremo: all'interno di "Un salto in centro" anche il laboratorio di pianoforte e tastiere proposto dal docente Riccardo Sasso

Giovedì 8 agosto, in occasione della manifestazione “Un Salto in Centro”, si terrà il laboratorio musicale di pianoforte e tastiere a cura di Riccardo Sasso, insegnante di strumento presso la scuola Dimensione Musica Sanremo di Ramon Rossi. Il laboratorio, indirizzato a ragazzi e adulti di tutte le età, illustrerà le caratteristiche del corso di pianoforte e tastiere moderne di Riccardo Sasso, coinvolgendo insegnanti e studenti interni ed esterni alla scuola, e permettendo a chi parteciperà di prender parte a una lezione di prova totalmente gratuita e di suonare assieme agli insegnanti, agli studenti e ai partecipanti al laboratorio.

Riccardo Sasso ha studiato presso la scuola di Musica “G.B. Pergolesi” di Sanremo, è laureato in Tastiere presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma e laureando in Musicologia presso l’Università di Cremona. Da anni è attivo come pianista, tastierista ed insegnante di musica. Da ottobre è insegnante presso la scuola Dimensione Musica Sanremo.