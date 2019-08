Imperia Unplugged Festival: grande attesa per Alexia e The Niro, stasera via al Premio

Cresce ormai l'attesa per Alexia e The Niro, attesi in questa quinta edizione dell’Imperia Unplugged Festival, con il Patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia e in collaborazione e col sostegno del Comune di Imperia, partita con ottimi riscontri grazie alla carismatica presenza di Marco Vallarino, Fabrizio Barale e del cantautore italo britannico Timothy Moore, che si sono alternati ieri sera sul palco di piazza San Giovanni.

Questa sera invece, dalle 21 in piazza San Giovanni, ad ingresso gratuito, sarà la volta delle nuove proposte del Premio Imperia Musicale giunte da tutta Italia per contendersi l'apertura ad Alexia e The Niro, attesissimi per domani sera 7 agosto in Banchina Aicardi, sempre a ingresso libero dalle 21.

Ecco gli artisti selezionati:

Andi Lios da Cuneo

David M. Campese da Vicenza

Edi da Genova

Followtheriver da Recco (GE)

Francesco Rainero da Firenze

Jack Anselmi da Milano

Luciano Nardozza da Casalpusterlengo (LO)

Mario Santani da Mentone (France)

Mauro Pinzone da Albenga (SV)

Roberto Casesi da Trecate (NO)

Someone da Vigevano (PV)

Varry da Cairo Montenotte (SV)