Grande successo per l’evento di San Bartolomeo al Mare dell’originale Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Una giornata di festa e con tanto pubblico quella vissuta da San Bartolomeo al Mare domenica scorsa. In occasione dell'evento-mercato dell’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, la centrale location di piazza Andrea Doria è stata letteralmente presa d'assalto dal grande pubblico di amanti della manifestazione.

Innegabili ed evidenti le ricadute positive per la città amministrata dal Sindaco Valerio Urso - che fortemente ha voluto la presenza dei famosi ambulanti toscani in città - sia in termini di promozione dell'immagine turistica della cittadina che dell'indotto commerciale, considerato l'arrivo di almeno 10.000 persone venute appositamente a San Bartolomeo al Mare per vedere l'evento-mercato più famoso d'Italia. Positivi i commenti anche di diversi commercianti locali, convinti che il grande evento ha portato maggiore indotto per le loro attività di vendita (premiate in particolare quelle della ristorazione, con un generale beneficio che è stato confermato anche da tutte quelle rivolte al pubblico al dettaglio).

Non a caso, infatti, si parla del Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi (non solo in Italia ma ormai anche all’estero) come della vera “eccellenza italiana” del settore. Nel 2018 il Consorzio, nato dalla selezione delle migliori realtà presenti allo storico mercato del Forte, ha organizzato oltre 80 tappe di questo spettacolo in giro per l’Italia, con un pubblico stimato ad evento mediamente oltre le 20 mila persone (con punte oltre le 90 mila, come nel caso delle manifestazioni nelle grandi metropoli come Roma e Milano) e, conseguentemente, importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città ospitanti, tanto che la presenza delle “boutique a cielo aperto”, come i media abitualmente chiamano le bancarelle del Consorzio, è fortemente ambita in tantissimi comuni italiani ed è ormai considerata un vero e proprio “fenomeno di costume”.

Al termine della manifestazione, commenta così Andrea Ceccarelli, Presidente del Consorzio: "Un altro fine settimana va in archivio con l'evento che ci ha riportato nel Ponente Ligure, a San Bartolomeo al Mare. Ancora una volta tantissima gente, soprattutto al mattino quando la temperatura era più sopportabile, è stata attirata, con interesse, dalle nostre ormai famose in tutta Italia #boutiqueacieloaperto! Ringraziamo il pubblico e ancor di più il Sindaco e l'amministrazione comunale di San Bartolomeo al Mare per la chiara presa di posizione a favore del nostro originale Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi e del nostro evento-mercato, a dispetto di tante falsità e strumentalizzazioni messe in giro ad arte".