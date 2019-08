È di Sanremo la vincitrice della 4a Selezione Regionale per la Liguria del Concorso Nazionale Miss Italia 2019

Alessia Lamberti 21 anni, studentessa di Sanremo, ha sbaragliato la concorrenza delle altre diciassette Miss in gara provenienti dalle varie località della regione. Alessia a colpi di tacchi a spillo, accattivanti sorrisi e con tutto il repertorio del fascino femminile si è aggiudicata la vittoria e il titolo di ‘Miss Capo Nero & Capo Pino ‘Città di Ospedaletti’.

“Non facile il compito dei giurati – spiegano gli organizzatori - nel dovere esaminare tutte le pretendenti alla vittoria. La giuria, presieduta dalla signora Donatella Zambroni stilista, al termine dello scrutinio ha emesso il seguente verdetto.

1° Classificata Miss Capo Nero & Capo Pino – Alessia Lamberti – 21 Anni – Sanremo – Studentessa di Recitazione – H.175 - capelli biondi – occhi azzurri. Segno Zodiacale Scorpione

2° class.Miss Rocchetta Bellezza – Giulia Lanfranchini – studentessa - 20 Anni – Bargagli - GE

3° classificata – Francesca Licini – Studentessa – 21 anni – Genova

4° classificata Be Much – Giulia Bobocea – studentessa - 18 Anni – Alassio –SV

5° classificata – Martina Tondelli – studentessa 19 Anni – Varazze – SV

6° classificata – Claudia Paglialunga - studentessa - 18 Anni – di Sanremo – IM

Con la conquista del titolo di Miss Capo Nero & Capo Pino la concorrente è stata premiata dalla signora Carlotta Foroni, Patron del Beach & Yacht Club di Capo Nero e Capo Pino, e dalla signora Licia Corbellati, della Gioielleria Corbellati di Via Palazzo a Sanremo, che ha omaggiato la vincitrice con uno splendido gioiello Miluna, Sponsor del Concorso Miss Italia 2019. Alessia accede di diritto alle Finali Regionali di Miss Liguria 2019. Un ringraziamento particolare al Salone Nuova Immagine di Caterina Perettini di Ospedaletti del Gruppo Be Buch sponsor di Miss Italia per le acconciature a Tutte le Miss. Momento moda a cura della Boutique Paradise di Sanremo. Ha presentato la serata Celeste Lo Presti.

L'organizzazione della manifestazione è stata curata dal Direttore Artistico Fortunato Scordo per la Syriostar di Montecatini Terme, responsabile del concorso per la Liguria & Toscana con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli, Andrea, Alex e Martina.

Prossimo appuntamento con Miss Italia Liguria 2019, Giovedì 8 agosto a Chiavari, in Piazza La Fenice, dalle ore 21.30 con la 4° Finale Regionale Miss Be Much Liguria 2019. Vi aspettiamo…”.

Per Info, chiamare l'agenzia Syriostar al n. 0572/71779 o ai numeri 338/6285499 - 338/8312340 - 335/7306153.