Al Ristorante Puteoli un aperitivo davvero esclusivo: ostriche “Kys” preparate dal campione del mondo di apertura di ostriche Cristian Perria

Giovedì 8 agosto a partire dalle 19 presso il Puteoli- Antipasteria- Ostricheria- Ristorante, in via Giardini Vittorio Veneto, 52 a Sanremo, potrete degustare un ottimo aperitivo a base di ostriche “Kys”, un prodotto del mare unico nel suo genere che vi saprà stupire. Le ostriche verranno aperte per l'occasione da Cristian Perria, campione del mondo degli écaillers. L’ostrica “Kys” della Normandia, oltre a essere una delle ostriche più premiate al mondo è un prodotto ittico unico e speciale, caratterizzato da un guscio bianco. Il sapore è fresco e il gusto, al tempo stesso dolce e salato, ricorda sia la nocciola che lo iodio. L'aperitivo prevede 5 ostriche con un calice di vino o prosecco a soli 20 euro.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni chiamare al 331 8559783