Sanremo: nuovo guasto alla rete idrica, salta tubo dell'acqua in piazza Cesare Battisti (Foto)

Non c'è pace per la rete idrica sanremese, specie in estate. Questo pomeriggio è saltato un tubo dell'acqua 'bianca' in piazza Cesare Battisti con conseguente sversamento sull'asfalto e qualche disagio al servizio nella zona.

Subito sono intervenuti gli operai di Amaie per limitare la perdita e aggiustare la condotta che, nell'esplosione, ha danneggiato anche l'asfalto sollevandolo.

Il guasto di oggi porta alla luce le note problematiche di una rete di tubazioni a dir poco obsoleta e che in estate mette in mostra tutti i suoi limiti. Proprio ieri, ad esempio, si è registrato un altro guasto in pieno centro, sul marciapiede del teatro Ariston.