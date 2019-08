Sanremo: nel centro della città tra turisti e in piena estate un uomo ed i suoi cartelli alla ricerca di un lavoro (Foto)

Giuseppe è italiano ed è stato costretto a scegliere la strada dopo aver perso il lavoro. Chiede le elemosine, ma vorrebbe cambiare vita e lo dimostra con una serie di cartelli dove scrive di cercare un lavoro.

Accade a Sanremo dove, nel pieno dell’estate durante la quale i turisti si muovono nella città dei fiori e del Festival tra shopping, serate e spiaggia, c’è anche chi chiede aiuto per un futuro migliore. “La povertà è una brutta compagna… aiutatemi a scacciarla”, oppure “La vita di strada ti apre la mente, ti inserisce il che a volte indurisce. E’ una verità immediata che non viene alterata, quasi come un flusso di coscienza che ti porta alla sapienza ed alla verità”.

E anche la richiesta diretta: “Cerco lavoro, quando si vive in strada si soffre troppo… per favore aiutatemi”. E inserisce anche un numero di telefono, quel cellulare che, oltre ai passanti che lo aiutano con una moneta, lo tiene ancora vicino al mondo. E’, visto che Sanremo è una città piena di turisti, i cartelli con la richiesta di lavoro sono anche in altre lingue, l’inglese ed il tedesco.

Forse, in una città piccola come Sanremo, la storia di Giuseppe sembra eccezionale mentre in una metropoli sarebbe comune, ma rimane comunque davvero particolare, notare una persona che, pur chiedendo le elemosine, tenta di cambiare vita cercando appunto un lavoro.

In una città dove i mendicanti sono e rimangono tali e con l’abitudine a vedere zingari che fanno della strada la loro vita, una scelta tra elemosine e furtarelli, quella di Giuseppe è una storia diversa. E speriamo che qualcuno possa veramente aiutarlo a cambiare ed a trovare un lavoro, quello che cerca.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)