Dolceacqua: mezzi di soccorso bloccati per le auto in divieto sulla Provinciale, la protesta dei consiglieri di opposizione

Ennesimo episodio, oggi pomeriggio sulla strada Provinciale a Dolceacqua, che sottolinea nuovamente la problematica di traffico che si presenta regolarmente nella zona

“Un mezzo di soccorso – sottolineano i Consiglieri di opposizione -ha faticato non poco per attraversare la strettoia creata dalle auto in divieto sosta nella via. E’ una situazione che, oltre a rappresentare un danno per l’immagine del paese (che risulta poco ordinato agli occhi degli passanti) è anche una problematica seria in cui incappano i mezzi adibiti al servizio pubblico di soccorso”.

Secondo i Consiglieri di opposizione i mezzi rimangono incastrati, rallentando inevitabilmente il loro importante compito di assistenza.