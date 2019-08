Ceriana: parcheggio selvaggio alla Madonna della Villa, il Sindaco "Chi si lamenta è perchè non ha più il posto esclusivo"

“Voglio precisare una cosa, l’ordinanza è stata fatta perché il piazzale della Madonna della Villa era diventato un parcheggio privato, oltre a questo, sono state lasciate pietre e calcinacci provenienti da lavori che, caso strano, nessuno ha eseguito”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Ceriana, Maurizo Caviglia, in risposta al nostro lettore che, nei giorni scorsi si era lamentato dei problemi di parcheggio vicino alla chiesa del paese (QUI). “Il fedele che si definisce deluso, lo è veramente, ma non perché quando c’è la messa le auto non entrano nel sagrato ma, perché lui non può più parcheggiare la sua auto davanti a casa. Non credo che alla Madonna della Costa e alla Madonna della Guardia sia permesso parcheggiare davanti all’entrata. La Madonna della Villa è la chiesa più importante di Ceriana e per questo merita rispetto e cura”.