Verso l'affidamento del Bar del Comune di Taggia: ecco chi si è aggiudicato il servizio

E' Fabio Pirrone, un 34enne di Sanremo ad essersi aggiudicato il bar del Comune di Taggia per il periodo tra il 2019 ed il 2025. L'offerta presentata dal 34enne matuziano è risultata quella vincitrice tra le cinque arrivate all'ufficio protocollo nel municipio tabiese.



L’aggiudicatario otterrà i locali con i macchinari e le varie attrezzature. Il Comune, oltre al pagamento della quota annuale chiede anche il rispetto di determinati orari. Quindi il bar, rimarrà aperto seguendo gli orari comunali: nei giorni feriali (escluso sabato) ove non sia previsto rientro pomeridiano, dalle ore 7.30 alle ore 15 e in caso di rientri pomeridiani dalle ore 7.30 alle ore 18. Novità sarà invece l’apertura durante le sedute di Consiglio Comunale, da 30 minuti prima dell’orario di convocazione sino a fine lavori. Così come nei giorni feriali e festivi in concomitanza con manifestazioni, congressi, etc., secondo le esigenze dell’Amministrazione.



L'ufficialità sul nome è arrivata in queste ore. Mancano ancora alcuni step prima dell'assegnazione vera e propria che potrebbe già arrivare entro le prossime settimane, una volta ultimate tutte le verifiche di regolarità rispetto all'offerta ed alla posizione del vincitore. A questo punto, una volta espletate le procedure burocratiche e salvo colpi di scena, l’avvio del servizio potrebbe arrivare tra fine agosto e settembre.