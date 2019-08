Sanremo: area cani a San Martino, il Comitato chiede al comune il ripristino dell'illuminazione

"Ora occorre un ulteriore impegno da parte di tutti per mantenere ed anzi migliorare la qualità dell'area".



A parlare è il comitato frequentatori area cani San Martino, a Sanremo. Nelle scorse settimane il gruppo si era incontrato con il consigliere comunale Umberto Bellini e con il personale degli uffici comunali per far fronte ad alcune urgenze che interessavano l'area per gli amici a quattro zampe.



"Si è potuto così aprire un filo diretto con l'Amministrazione Comunale, e diamo atto del reale interessamento del Consigliere Delegato al benessere degli animali Umberto Bellini e degli uffici tecnici Comunali. - rimarcano dal Comitato - Ciò ha permesso la modifica della fontana con inserimento di un doppio rubinetto, da noi fornito, così da consentire ai frequentanti l'area di avere a disposizione una manichetta per docciare i nostri amici pelosi e bagnare il terreno ove necessita. Da parte di tutti vi è l'impegno a mantenere l'area pulita ed anzi con un po' di fantasia c'è chi ha provveduto alla realizzazione di artigianali posacenere".



"Al Comune chiediamo di provvedere nei tempi più rapidi possibile al ripristino della illuminazione, elemento indispensabile per garantire maggior sicurezza non solo all'area cani ma anche alla passeggiata lungomare. Ai frequentanti più "distratti" di porre maggior attenzione alle defecazioni dei propri cani raccogliendole come fanno (quasi) tutti. Siamo certi che l'impegno di tutte le parti permetterà di portare la nostra area a modello per ulteriori aree da realizzare" - concludono dal Comitato.