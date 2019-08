Pompeiana: 90mila euro di investimento per la messa in sicurezza del parcheggio comunale di via Mazzini

Passo avanti importante per la messa in sicurezza del parcheggio comunale d via Mazzini, chiuso dall’ottobre del 2018, a Pompeiana. La Giunta comunale del piccolo centro dell’entroterra di Riva Ligure, ha infatti approvato il progetto definitivo ed esecutivo per intervenire sulla struttura, propedeutico alla richiesta di un contributo alla Regione Ligure.

L’Amministrazione di Pompeiana aveva emesso un’ordinanza urgente per la pubblica incolumità, per chiudere al pubblico l’infrastruttura. Dalla chiusura ad oggi è stato realizzato un primo lotto di lavori di consolidamento ma ora, serve un secondo e definitivo intervento, per consentire nuovamente la sosta alle auto, in una zona densamente popolata del paese.

L’intervento, oltre alla messa in sicurezza del parcheggio, prevede anche le opere per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali. Proprio per questo, nel progetto è prevista anche la realizzazione di due attraversamenti rialzati sulla strada Provinciale numero 50. Il costo dei lavori è di 90mila euro, di cui 40mila che verranno reperiti nei fondi del bilancio comunale mentre i restanti 50mila arriveranno da un contributo della Regione.