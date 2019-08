Lavori di manutenzione ai nostri server: Sanremo News e Imperia News tornano con le notizie domattina

La crescita del nostro giornale passa anche da una serie di miglioramenti tecnici e, questi, comportano a volte anche il fermo del flusso delle notizie che, 24 ore su 24 forniamo ai nostri lettori.

A causa di un intervento importante sui nostri server, fermeremo la pubblicazione delle notizie dalle 19.30 di questa sera alle 6.30 di domani mattina. Inoltre, domani e giovedì potremmo avere qualche piccolo problema, sempre per i lavori in corso e la stabilizzazione del nuovo servizio.

Ovviamente i lavori sono programmati in funzione del miglioramento del servizio ai nostri lettori che, ne siamo certi, pazienteranno per questa notte. In caso di notizie di straordinaria importanza gli aggiornamenti verranno pubblicati sulle nostre pagine Facebook, cliccando QUI e QUI.

Dalla direzione un ringraziamento per la fedeltà al nostro giornale, dimostrata anche negli ultimi giorni, quando Sanremo News ha toccato punte di lettori inimmaginabili, sfiorando i 150mila sia domenica che ieri. Grazie a tutti voi.