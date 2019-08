Sanremo: invasione di statue per onorare la storia del Festival, dal Comune la conferma "Nessuna spesa per la collettività"

“Tutte le spese relative all’installazione delle opere saranno a carico del soggetto esecutore e nessun onere manutentivo relativo alle medesime dovrà essere posto a carico del soggetto esecutore. La concessione di occupazione di suolo pubblico finalizzata all’installazione delle sculture sarà a titolo gratuito”.

Il nostro articolo di ieri (QUI) ci sembra piuttosto chiaro ma, ancora una volta i ‘leoni da tastiera’ hanno pensato bene di invadere i social newtork di insulti e polemiche di vario genere, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto spendere i soldi diversamente. Eppure, ripetiamo, ci sembra davvero chiaro che il Comune matuziano, nel caso in cui il progetto ‘Volare’ dovesse andare in porto non sborserà un soldo.

C’è un privato che ha presentato un progetto al comune, che ne ha preso atto ed ha predisposto una manifestazione di interesse alla quale possono ovviamente rispondere tutti i soggetti interessati. L’unico onere eventuale del Comune sarà la concessione gratuita del suolo pubblico per posizionare le opere, che dovranno rispondere a determinati requisiti fatta salva la parte artistica.

Il proponente dovrà eventualmente trovare sponsor e finanziamenti per l'operazione, anche attraverso il merchandising. Inoltre le statue non saranno necessariamente solo sculture rappresentanti cantanti ma potranno riprendere il tema di canzoni che hanno fatto la storia del festival.

Nessuna spesa, quindi, per il ‘Progetto Volare’ ma, purtroppo, ancora una volta i ‘leoni’ si soffermano al titolo (forse) oppure leggono solo i commenti. Come abbiamo già fatto in altre occasioni suggeriamo di leggere con maggiore attenzione le notizie e, soprattutto, quando si vuole giustamente controbattere, informarsi e documentarsi meglio.