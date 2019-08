Imperia: il Comitato dei passeggeri Rt scrive all'azienda e al Sindaco "Troppi disservizi, servono interventi urgenti"

Il Comitato abbonati e viaggiatori della Riviera Trasporti di Imperia, formato da numerosissime persone che giornalmente si avvale del servizio bus cittadino per i trasferimenti, ha scritto una lettera aperta al Direttore Generale della Riviera Trasporti, Sandro Corrado, ed al Sindaco di Imperia Claudio Scajola, per i gravi disservizi degli ultimi tempi.

“Da troppo tempo subiamo problemi – viene evidenziato dal Comitato - e nel periodo estivo con maggiore frequenza. Ci sono corse che vengono ingiustificatamente e improvvisamente abolite, bus sprovvisti di aria condizionata o guasta che impongono trasferimenti in condizioni molto disagiate, bus con un basso livello di pulizia e che non rispettano orari e fermate come previsto dalla tabella ufficiale”.

Dal Comitato viene evidenziato come gli abbonati alimentino in modo certo, continuo ed anticipato le entrate della società, peraltro con tariffe non certo inferiori a quelle di altre più importanti città cui però non fa riscontro un adeguato livello qualitativo del servizio offerto. “Per contro – prosegue il Comitato - notiamo scarso contrasto al fenomeno dei viaggiatori non paganti che arrecano grave danno economico alla società e che certamente non saranno mai i promotori di proteste nei vostri confronti. Condividiamo l'offerta per residenti e turisti del servizio bus navetta che peraltro lamentano l’irregolarità del servizio per le spiagge in particolare e del trenino turistico”.

Gli abbonati e passeggeri confermano come il servizio bus ordinario per i residenti, sia costellato da troppo tempo da disservizi e carenze che sarebbe giusto avessero l'attenzione della società. Il servizio trasporto urbano di una città fa parte di quei servizi essenziali che sarebbe bene avessero la dovuta attenzione e contribuiscono alla cosiddetta ‘qualità della vita’ ad Imperia”.

Una delegazione del Comitato si è resa disponibile ad incontrare i rappresentanti dell’azienda per meglio esporre le problematiche, confidando anche nell’interesse del Sindaco.