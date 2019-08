Dolceacqua: il 26 agosto nuova firma dell'accordo con Vyatskoye, ci sarà anche la cantante Ljuba Kazaranovskaya

Dopo essere stati ospiti del villaggio russo di Vyatskoye con il quale è stato sottoscritto un accordo per scambi culturali, una delegazione dello stesso villaggio sarà ospite a Dolceacqua per uno degli eventi più importanti, ovvero lo Spettacolo Pirotecnico che si svolgerà il 24 agosto.

“Hanno deciso di venire non solo per vedere questo evento – sottolinea l’Amministrazione del paese dei Doria - ma anche per conoscere Dolceacqua e definire le possibile attività culturali che si potranno realizzare, ma anche per conoscere alcuni prodotti tipici per un eventuale interesse ad importarli. Inoltre lunedì 26 agosto alle 10 in Comune, è prevista nuovamente la firma del Protocollo d’Intesa per suggellare la forte volontà di collaborazione”.

Alla firma saranno presenti diversi esponenti della delegazione russa e, tra questi, anche Ljuba Kazaranovskaya madrina dell’accordo, famosissima cantante lirica in Russia (presenta programmi televisivi su reti nazionali) ma anche in Italia per aver cantato nei principali teatri mondiali tra cui la Scala di Milano.