Bordighera: l'impresario edile Marco Zagni entra a far parte del Lions Club

Marco Zagni, impresario edile e consigliere comunale ad Apricale è entrato a far parte del Lions Club Bordighera Caponero Host. La cerimonia si è svolta ieri sera presso il Ristorante Giunchetto di Bordighera.



A presentare il nuovo Socio, Gianfranco Ravotti, cerimoniere e padrino ed il Presidente Ernesto Fresca Fantoni, ai soci presenti e numerosi ospiti. Dopo la presentazione e la lettura del giuramento, al momento di appuntare il distintivo, come di consuetudine è stata accesa una candela rossa a significare che una nuova fiamma inizia ad ardere nella Famiglia dei Lions.



"L’ingresso di un nuovo socio è un momento di estrema importanza nella vita del club. La creazione di un nuovo Lions dona infatti nuove risorse e continuità al club, mentre per il nuovo socio si tratta dell’occasione in cui la sua scelta si trasforma in concreta appartenenza all’ Associazione” - spiegano dal Club di Bordighera.