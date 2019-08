Lettera del Comitato alla Riviera Trasporti: il pensiero di un lettore "Ma ai tornelli non ci pensa nessuno?"

Un nostro lettore di Sanremo, Massimiliano, ci ha scritto per esprimere un parere in merito alla questione Riviera Trasporti:

“Mi chiedo se, dopo decenni di evasione (mancato pagamento dei pedaggi), non sia mai stato preso in considerazione l'applicazione di tornelli come strumento efficace di contrasto. Se al posto di comprare i bus all'idrogeno non sia più proficuo (oltre a valutare intervento del punto 1). Aggiungere qualche corsa al mattino nei weekend per le persone che lavorano nelle strutture turistico ricettive o in qualsiasi altro posto che sono costrette a farla a piedi da un capo all'altro della città o addirittura a rinunciare al lavoro”.