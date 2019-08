Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 6 a domenica 11 agosto in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 6 AGOSTO

SANREMO

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, laboratori di baby cucina di LabMi + musica time di Beatrice (voce) & Serena (fisarmonica e tastiere): elegante excursus nella musica leggera di vari decenni. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

21.00. Visita guidata della città medioevale e dell’antica ‘Funtanassa’ a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (7 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla cattedrale di San Siro, info 338 1375423

21.30. Serata dedicata al tango con lo spettacolo Tango Fatal con la Tango Fatal Tango Company diretta da Guillermo Berzins. Ballerini: Guillermo Berzins & Marijana Tanasković, Martin Acosta Sponda & Chiara Greco, Saša Živković & Diletta Milocco, Samuele Fragiacomo & Sara Paoli, accompagnati dall’Orchestra 'Corazon de Tango'. Teatro Ariston (più info)

21.30. Per ‘Zazzarazzaz 2019’, festival della canzone jazzata e dello swing italiano: concerto Nuovi Swingers con Daniela Terreri Trio e Peppermint Swing Band. Piazza San Siro, ingresso libero (più info)

IMPERIA

21.30. Imperia Unplugged Festival: Premio ‘Palco Aperto’ a cura dell’Associazione Culturale Imperia Musicale. Piazza San Giovanni (il dettaglio del programma a questo link)

VENTIMIGLIA

21.00. Discoliscio Latino Americano: serata danzante a cura di Lorenzo Devoto Spettacoli. Belvedere Resentello

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età + show del clown Squilibrio con acrobazie aeree, giocolerie ed equilibrismo. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Tornei di bridge e burraco a coppie libere (iscrizioni 10 euro per giocatore). Piazzetta del Sasso, info 0184 261639

21.30. Concerto della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò - Città di Bordighera diretta dal M° Luca Anghinoni. In programma brani originali per banda e colonne sonore. Giardini Lowe

OSPEDALETTI



21.30. ‘Il teatro in cornice’: spettacolo di teatro itinerante nelle vie e piazzette del centro storico a cura del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. Ritrovo presso il portico del Comune

TAGGIA ARMA



16.15. ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’: visita guidata gratuita con itinerario alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo alla fermata bus di linea a Villa Boselli oppure a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

17.00-23.30. Artigianato sotto le stelle: mercatino + musica live dalle ore 21.00. Ex mercato coperto di Taggia, Via Lungo Argentina 2 (tutti i martedì fino al 3 settembre)

21.30. ‘Circus Time’, ‘Baby Kids Night’: notte intera dedicata ai bambini e alle loro famiglie con diversi punti di spettacolo, laboratori, trampolieri, truccabimbi e animazione itinerante. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



21.30. Martial Art – Fudoshin: dimostrazioni di Arti Marziali Giapponesi in Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. ‘Santo Stefano Canta’: animazione a cura di Gianni Rossi. Piazza B. Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Teatro per Bambini. Zona Mare

DIANO MARINA

10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Elena

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Scogliera

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

17.00. ‘Emergency Day’: dimostrazioni ed esercitazioni di soccorso, esposizione e visite ai mezzi di soccorso, spazio associazioni. Iniziativa per bambini e famiglie, a cura Croce d’oro di Cervo. Molo delle Tartarughe

21.30. Diano in Musica 2019: Musica live con band e dj. Si esibiscono: Blucobalto (corso Roma Est), Nando Rizzo (via Genova), The Jokers Blues Band (via Cavour), Nuclears (via Canepa)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

21.00. ‘Serata Caraibica’ con la Karibe Band Show. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

18.30. Arteterapia con Giorgia Gastaldello. Bastione di Mezzodì

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto di Vilde Frang e Nicolas Altstaedt. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)



BADALUCCO



21.00. La Compagnia Teatrale ‘Riemughe Surve’ di Montalto Ligure presenta ‘Navigandu senza l'Aiga…’: commedia brillante in due atti di Silvana Bianchi. Regia I.Pastorelli. Giardino del Parroco, ingresso gratuito



CAMPOROSSO

21.00. Spettacolo dialettale ‘U fiu de…’ e ‘il dialetto è importante’ messo in scena dalla Compagnia Nasciui pe rie di Ospedaletti. Località Bigauda, ingresso libero

CERIANA

21.15. Per ‘Musiche della Terra’ (23a edizione), Festival di musica e canto della tradizione: ‘Le Madamé - Sebben che siamo donne…’: canti della tradizione del nord Italia. Piazza della Chiesa di Sant’Andrea (10 euro)

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

POMPEIANA

21.30. Musica live con gli ‘Oro Nero’. Ristorante Bar La Piazza

FRANCIA

CANNES

21.00. ‘Jazz à Domergue’: concerto di Roberto Negro ‘Dadada’ con Emile Parisien e Michele Rabbia. Villa Domergue, Impasse Fiesole (più info)

MONACO



20.30. Concerto dei ‘The Jacksons’: uno dei gruppi più mitici della storia della musica festeggia i suoi 50 anni di successo. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)

21.30. Per la Stagione 2019 del Teatro del Fort Antoine, ‘Sstockholm’ di Solenn Denis del Collettivo Denisyak, a cura della Direzione degli Affari Culturali di Monaco. Fort Antoine (info)

MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di Boris Berezovsky (Piano). Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)





MERCOLEDI’ 7 AGOSTO

SANREMO

17.00-24.00. Mercatino estivo in Corso Nazario Sauro (tutti i mercoledì sino al 28 agosto)

19.00. Per la rassegna ‘Sorsi di Note 2019’, musica live con il ‘Trio live’. Piazza Eroi sanremesi, Statua Siro Carli

19.00. ‘Zazzarazzaz 2019’: vernissage della mostra ‘Neanche tanto Saltuario...’. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari, fino all’11 agosto (h 21/23)

19.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show del Teatro dei mille colori a cura di Salvatore Stella + Music time con il pianista Massimo Spinetti (evergreen e classici della canzone italiana e successi internazionali. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo + alle ore 21.00, Laboratorio Ludico Creativo. Solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

IMPERIA



15.00-23.00. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i mercoledì, fino a fine agosto)

21.30. ‘Imperia Unplugged Festival’: concerto di Alexia (The Niro 1a parte). A cura dell’Associazione Culturale Imperia Musicale. Banchina Aicardi in Calata Cuneo (il dettaglio del programma a questo link)

VENTIMIGLIA

18.00. ‘I Giardini Hanbury all’imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare a fine passeggiata (20 euro a persona). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutti i mercoledì di luglio e agosto)

21.00. ‘Souvenir’: concerto musica pop. Belvedere Resentello

BORDIGHERA



15.30-19.30. ‘Sulle tracce dei famosi’: percorso emozionale pittorico rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 5 e 10 anni. Giardini Winter in via Lodovico Winter 6, info 0184 268249



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. Per la Rassegna ‘d'Autore e d'Amore’ (6a edizione), concerto di Ken Hensley + Gianni Nocenzi. Opening Act: Davide Laura. Giardini Lowe (più info)

OSPEDALETTI

21.30. ‘Là ci darem la mano’: concerto lirico con Elisa Balbo, Luca Micheletti e Davide Cavalli. Auditorium Comunale

ARMA TAGGIA

21.00. ‘Books on the road’: rassegna letteraria in collaborazione con Atene edizioni. Via Queirolo ad Arma

RIVA LIGURE



21.15. ‘Bim Bum Bam - Evviva Riva’, ‘La Notte Bianca dei Bambini con spettacoli di Magia, Intrattenimento, Giostre… e tante sorprese. Vie e Piazze Cittadine

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Per ‘Mercoledì d'autore’, Concerto live a cura del gruppo musicale Compagni di Viaggio Cover Band Francesco De Gregori. Piazza B. Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, Cristina Rava presenta ‘Di punto in bianco’, Rizzoli. Dialoga con l’autrice il Gruppo di Lettura ‘La compagnia dei lettori’. Piazza al mare (più info)

DIANO MARINA



10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni BB Sport

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Lino

16.30. Il Trenino Turistico del Golfo: La Val Steria con percorso Villa Faraldi – Tovo – Chiappa (6 euro). Partenza da zona Sant'Anna, ogni mercoledì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.00. Visita guidata al centro di Diano Marina con percorso storico-artistico. Ritrovo al Palazzo del Parco

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

21.30. Per la 4a edizione della Rassegna ‘Diano SottoMarina’ a cura degli istruttori dell'Asd InfoRmare, conferenza dal titolo ‘Un mare di plastica’: proiezione di foto e video del nostro mare. Piazza Martiri della Libertà (tutti i mercoledì sera nei mesi di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mercato di Campagna Amica di Coldiretti con eccellenze fresche di stagione e a km0, vendute direttamente dai produttori liguri e piemontesi. Giardini I Maggio (tutti i mercoledì)

10.00-11.00. Lezione gratuita di Zumba. Piazza Torre Santa Maria (tutti i mercoledì sino al 4 settembre)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre

21.00. Cartoon Show: Spettacolo per bambini in Piazza Torre Santa Maria

21.30. Karaoke con Paolo Bianco all’Anfiteatro

21.30. ‘Parole e Musica alla Rovere: prima di tre serate dedicate alla lettura con protagonista della serata Paolo Fittipaldi, autore televisivo, sceneggiatore e scrittore, con il suo libro ‘Vorrei un tatuaggio color carne’. Piazza Rovere (più info)

CERVO



21.00. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto di Marie Claudine Papadopoulos, Alexandre Vay, Dimitri Papadopoulos. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

CAMPOROSSO

21.00. Cinema sulla Spiaggia: proiezione del film ‘Rex, un cucciolo a palazzo’ di Ben Stassen. Evento a cura dell’Associazione ‘Oltre il Cristallo’ di Vallecrosia. Spiaggia Comunale (5 euro)

CERIANA

21.15. Per ‘Musiche della Terra’ (23a edizione), Festival di musica e canto della tradizione: canti, tradizioni e polifonie si incontrano con ‘Voxtone & Compagnia Sacco’. Piazza della Chiesa di Sant’Andrea (10 euro)

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

POMPEIANA

21.00. Concerto estivo della banda musicale di Pompeiana dal M° Daniele Conio presso Piazza Dante

FRANCIA

CANNES



22.00. Festival d’Arte Pirotecnica con l’esibizione della Svazia. Baia della città (più info)

MENTON

20.00, 21.30 & 23.00. Festival de Musique de Menton. Notte del Piano con recital di Marie-Ange Nguci, Jean-Paul Gasparian, Ana Kipiani. Palais de l’Europe, Salon de Grande Bretagne (più info)

MONACO

19.30-22.00. Festival ‘Les Musicales’: concerto dal vivo con Smash Hits (Pop Variétà). Le Square Théodore Gastaud





GIOVEDI’ 8 AGOSTO

SANREMO

10.00. ‘La cooperazione per lo sviluppo della floricoltura’: workshop presso la Sala riunioni dell’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF), Via Carducci 12 (più info)

10.00. Visita guidata a Palazzo Roverizio e poi al Museo civico a Palazzo Nota, il nuovo museo civico di Sanremo (8 euro, sotto i 15 anni 3 euro). Appuntamento davanti all'ingresso del Teatro Ariston, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 29 agosto)

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, laboratori di baby cucina di LabMi + musica time a cura Francesco Giordano duo formato da Francesco Giordano, chitarra e voce, e Stefano Valentini, basso elettrico. Il duo propone musica all’insegna delle sonorità jazz con escursioni nella musica leggera e swing ed omaggi alla canzone italiana. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo + alle ore 21.00, Laboratorio didattico strumentale. Solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

21.00. Serata con Chicco e ‘La Combriccola del Blasco’. Frazione San Bartolomeo, ingresso libero

21.15. Julian De Rosa Show: spettacolo per bambini. Piazza San Siro

21.30. ‘Cinecittà incanta Hollywood’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Fabio Frizzi. Pianoforte e tastiere: Enrico Scopa. Chitarre: Riccardo Rocchi. Programma: musiche di F. Bixio, F. Frizzi, V. Tempera, N. Rota, N. Piovani, R. Ortolani, C. Rustichelli. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



20.30. ‘Il più veloce della città’ a cura della Maurina Imperia Olio Carli. Calata Anselmi

VENTIMIGLIA



21.00. ‘La Camera Azzurra’: spettacolo teatrale in anteprima nazionale. Teatro Comunale (15 euro platea, 10 euro galleria)

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. Per la Rassegna ‘d'Autore e d'Amore’ (6a edizione), concerto di Alberto Fortis + Max Manfredi. Opening Act: Claudia Pastorino. Giardini Lowe (più info)

21.00. ‘In Viaggio verso Saturno’: serata di osservazione astronomica con i telescopi. A cura dell’Associazione Stellaria. Marabutto (in caso di pioggia l'evento sarà annullato)

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. ‘Artigianato Sotto le Stelle’: manifestazione a carattere Hobbystico, commerciale, artigianato, produttori. Lungomare di Levante (tutti i giovedì fino al 5 settembre)

21.30. Serata di musica con HIT della disco dance ’70-’80 a cura della ‘Sharyband’. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE



18.00. Street Food - Chef on the road: cibo da strada con animazione de ‘La Premiata Banda’. Piazza Ughetto, fino all’11 agosto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Per ‘Piazza Teatro’, la Compagnia di Teatro dialettale di Montalto presenta ‘Navigandu senza l'aiga’. A cura della Pro Loco. Piazza B. Powell

21.30. Porto il Cinema: Cinema en plein air al Porto turistico Marina degli Aregai

SAN LORENZO AL MARE

18.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, incontro per ragazzi in spiaggia con Luigi Ballerini. Bagni U NustromùPiazza al mare (più info)

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, Luigi Ballerini presenta ‘Chioccia, tigre, elicottero o spazzaneve. Quale genitore per i nostri figli?’ (San Paolo Edizioni). Piazza al mare (più info)

DIANO MARINA

10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Teresa

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Per ‘Giovedì Bimbi’, spettacolo di Shezan: il genio impossibile, mangia spade. Piazza Martiri della Libertà (piazza del Comune)

21.30. Diano Cover: musica live con ‘Nord Sud Ovest Band’, tributo agli 883 e a Max Pezzali. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

15.00-18.00. Giovedì dell’Archeologo: Open Day alla Mansio Romana. Scuole Elementari Alba Filipponi

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre

21.00. Dj Tex: animazione musicale in Piazza Torre Santa Maria

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la bassa Valle del torrente San Pietro e il borgo di Cervo (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni giovedì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

AURIGO



21.00. Per il 2° Festival Delmaro, ‘Doña Flor e i suoi due mariti’: reading concerto per la regia di Carlo Senesi con il Teatro dell’Albero. In scena: Loredana de Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino. Musica a cura del ‘Duo in Fabula formato da Manuel Merlo (Chitarra), Davide Ravasio (Voce, Sax tenore, Cajon). Piazza Concezione

CERIANA

21.15. Per ‘Musiche della Terra’ (23a edizione), Festival di musica e canto della tradizione: presentazione del Libro ‘Trallallero: Il canto di Genova’ di Laura Parodi con la partecipazione dei canterini del Gruppo Spontaneo Trallallero. Piazza della Chiesa di Sant’Andrea (10 euro)

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)



21.15. Cinema all’Aperto con proiezione del film ‘Modalità Aereo’ di Fausto Brizzi. Giardinetti sala Polivalente (5 euro, bambini 4 euro)

DOLCEDO

21.15. ‘Per le vie del Borgo’, concerto jazz con Rosario Bonaccorso al contrabbasso insieme a Olivia Trummer e Flavio Sigurtà. Chiesa di S.Tommaso, ingresso ad offerta libera



21.15. ‘Luca Regina Showman’: spettacolo di magia, comicità, illusionismo e giocoleria. A cura dell’associazione Amici di Bellissimi. Piazzetta della chiesa di Bellissimi

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Panama Group’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese

FRANCIA

MENTON



21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di Fazil Say (Piano), Nicolas Altstaedt (Violoncelle). Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

MONACO



20.30. Esibizione del gruppo elettro-pop inglese Clean Bandit alla Salle des Etoiles de Le Sporting Monte-Carlo in occasione del Monte-Carlo Sporting Summer (info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Lawrence Foster con Szymon Nehring, al pianoforte. In programma: Krzysztof Penderecki, Frédéric Chopin, Antonín Dvorák e Pyotr Ilitch Tchaikovsky. Palazzo dei Principi, Cortile d'Onore (info)





VENERDI’ 9 AGOSTO

SANREMO

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, music time con The Swing Jazz duo: repertorio di pezzi soft jazz e brani evergreen reinterpretati in chiave swing. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.30. Apericena d’Autore’ (a pagamento) + presentazione del libro dello storico e conferenziere Alberto Guglielmi Manzoni ‘La villa di Alfred Nobel a Sanremo tra storia, misteri e personaggi. Notizie dal 1870 al 2018’, testo che racconta i primi 150 anni della villa che fu residenza degli ultimi anni di vita di Alfred Nobel. Villa Nobel, ingresso libero

21.00. ‘Aria de Festival!’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza della frazione di Verezzo, ingresso libero

21.00. ‘Live in Piazza’: Musica Live con i Bruti e Boi in Piazza Colombo

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì, fino a fine settembre)

18.00. ‘Se i Pesci guardassero le Stelle’: viaggio nel romanzo con Luca Ammirati alla scoperta del borgo delle stelle insieme all'autore. Partenza da piazza Dante con una tappa intermedia a Sanremo per assaggiare il gelato alla panna semifredda della Vecchia Matuzia per arrivare all’osservatorio di Perinaldo (più info)

20.00. Cene in Borgo (h 20) + spettacolo di Fuochi d'artificio (h 22.30). Borgo Marina

VENTIMIGLIA

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive, visite guidate, laboratori didattici peri più piccoli ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (tutti i venerdì fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. ‘Julian de Rosa’: Campione mondiale di Street Magic. Borghetto San Nicolò, Piazza Oberdan

21.30. ‘Il magico mondo di Mary Poppins’: riproduzione teatrale ispirata ai film ‘Mary Poppins’ del 1964 e ‘Il ritorno di Mary Poppins’ del 2018 messa in scena dalla compagnia Music Time Production. Giardini Lowe

OSPEDALETTI



21.30. Serata al Chiar di Luna. Il nostro satellite sarà il protagonista di una serata che ci porterà alla scoperta degli oggetti più belli visibili nel cielo di queste notti. Spiaggia di fronte all’Ex-Scalo Merci

21.30. Aperitivo di benvenuto: degustazioni di prodotti locali a km 0 con intrattenimento musicale a cura dell’Ass. U Descu Spiaretè. Piazzetta Fontana sulla Pista ciclabile

TAGGIA ARMA

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

19.00. Serata dedicata alla conoscenza del mare con laboratori di biologia marina e filmati relativi ai fondali a cura dell’Associazione culturale ‘Quarto quadrante’ in collaborazione con l’Istituto per gli studi sul mare/verdeacqua e Arma Pesca. Piazza Chierotti

21.00. ‘La piazza si fa cinema’: proiezione del film d’animazione ‘Il viaggio di Arlo’. Piazza Farini a Taggia

21.30. ‘La grande musica al chiaro di luna’: concerto musicale con il soprano Angelica Cirillo. Madonna del Canneto

RIVA LIGURE



18.00. Street Food - Chef on the road: cibo da strada con animazione di Dj Franco, il Dj del mare. Piazza Ughetto, fino all’11 agosto

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Miramare

19.30. ‘Sagra del Mare’ (37a edizione): specialità enogastronomiche e serata danzante, a cura della locale sezione dell’Ass.ne Marinai d’Italia. Villa Scarsella, fino all’11 agosto

21.30-24.00. ‘Balliamoci l’estate 2019!”: serata di ballo e divertimento con musica dagli 70/80 fino alle hit del momento, animata dallo showman Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sino al 30 agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



19.00. Sagra dei Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, sino all’11 agosto

21.30. Per ‘Musica nei Castelli di Liguria’, i Cafè Express in ‘Viaggi… Argentina ed altri racconti’. Piazza Rovere

CERVO

20.30. Il Trenino Turistico del Golfo: Diano Castello percorso storico-culturale con visita guidata ripetuto più volte. Partenza dal Bar Cervo, tutti i venerdì sino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Cervo incontra il Premio Tenco: concerto del ‘Vittorio De Scalzi Quintet’. Evento in collaborazione con il Club Tenco. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

CAMPOROSSO



19.00. Rassegna musicale tribute band e street food a cura dell’associazione Pink Time. Palatenda e Arena Bigauda, anche domani



CIVEZZA

19.30. Festa Cubana in piazza

COSTARAINERA

21.00. Ribelli: Rock Party in Piazza

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

21.00. Concerto del gruppo ‘Coyotes On Peyote’. Piazza Mauro, ingresso ad offerta libera

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

FRANCIA

CAGNES SUR MER

20.30-24.00. Promenade en fête: intrattenimento musicali, animazione gratuita per bambini e fuochi d'artificio sul mare alle 22.15. Lungomare cittadino (più info)

CANNES

14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (14a edizione): grande evento musicale sulla spiaggia del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica, fino all’11 agosto (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

MONACO

20.30. La superstar Grigory Leps in concerto alla Salle des Etoiles de Le Sporting Monte-Carlo (info)

MENTON

18.00. Festival de Musique de Menton: concerto del Quatuor d’accordéon Aeolina. Palais de l’Europe, Salon de Grande Bretagne (più info)

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto del Quai n° 5. Esplanade des Sablettes (più info)





SABATO 10 AGOSTO

SANREMO

17.00-22.00. Per ‘Forte d'Estate’ a cura dell'Associazione Spazivisivi, mostra ‘UCA - United Colors of America’ per la prima volta in Italia con le stampe a colori del periodo della grande depressione americana e del New Deal. Forte di Santa Tecla, fino al 1 settembre

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice, anche domani

19.00. Serata danzante con l’Orchestra ‘Simona e gli Eclypse’ + Specialità della serata Porchetta. Frazione San Bartolomeo, ingresso libero

19.00. ‘Happy Hour con l'autore’: rassegna letteraria in Pìazzetta dei Ferri nel Centro storico 'La Pigna’

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre). Dalle ore 21, Glitter Tatoo, Truccabimbi, tatuaggi con areografo

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con il Suara acoustic trio: cover popolari con arrangiamenti inediti e coinvolgenti. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.30. Spettacolo di Daniele Amoroso e la sua Orchestra (cena + spettacolo h 20.30 110 euro o bicchierata + spettacolo 40 euro ore 22.00), info e prenotazioni 0184 595266

21.00. Per la 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’, spettacolo della Compagnia teatrale ‘I Viragalet’ di Cuneo dal titolo ‘Ёl Mago Angiolin, tant lader e poch ёndovin’. Piazza San Siro, ingresso libero

21.00. Rassegna Musicale ‘Jazzin’. Forte di Santa Tecla, anche domani

IMPERIA

16.00. Visite guidate a cura dell'Associazione di volontariato ‘Comitato Sottotina’ alla Basilica di San Maurizio e salita alla Cupola, Ingresso ad offerta, info 339 2077479

18.00-23.00. Per la Notte di San Lorenzo, apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

20.00. ‘Serata Mistica’: cena in silenzio con intervento musicale di Laura Valente (50 euro, loggiato di Santa Chiara h 20) + transito presso la terrazza della Chiesa di Santa Chiara per poi proseguire fino all'Oratorio di San Pietro (h 21) + concerto dei pianisti internazionali Roberta Metro e Elvira Foti (h 22) + performance olfattiva di Filippo Sorcinelli cion spettacolo basato sui profumi e gli odori accompagnato da suonate d'organo (h 23). Direttore artistico sarà Settimio Benedusi

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

18.00. ‘Non Solo Spiaggia 14’: lo scrittore Enzo Barnabà presente il libro ‘Il Passo della Morte. Storie e immagini di passaggio lungi la frontiera tra Italia e Francia’ + intermezzo musicale della violinista Brigitte Autret. Sede SOMS, via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero (più info)

21.00. Per ‘Agosto Romano’, ‘Creuza de Mà’: spettacolo tributo a Fabrizio De Andrè. Teatro Romano, ore 21

21.00. Festival internazionale Artisti Di Strada a cura del Comitato Pro Centro Storico. Centro storico

BORDIGHERA

17.00-22.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. Per la Rassegna ‘d'Autore e d'Amore’ (ultimo appuntamento della 6a edizione), concerto di Fabio Concato + Grazia Di Michele. Opening Act: Giulio Wilson. Giardini Lowe (più info)

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini. ‘I pupazzi raccontano’: storie di tutti i tipi da tutte le parti del mondo raccontate con l’uso di pupazzi che danno vita ad uno spettacolo avvincente. Lungomare Argentina, Chiosco della Musica

21.00. ‘Arte, Moda e Poesia’: evento dedicato all'Associazione ‘Non Siamo Soli’ con le opere dell’artista Jenny DL + sfilata di moda della Damagis Boutique di Bordighera a cura di Simona Filippone + Maria Grazia Regis interpreta ‘Se Riesci’ di Rujard Kipling. Davanti all'Hotel Parigi, entrata libera, obbligatoria la prenotazione al 329 8938300

OSPEDALETTI



21.30. ‘Nel mezzo del casin di Nostra vita’: spettacolo di cabaret con l’attore Maurizio Lastrico (esilarante canzoniere del dantista di Zelig, Don Matteo, ecc.). Piazza An Nasiriyah

ARMA TAGGIA



17.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: Mercatino Artigianato Artistico nell’Ex mercato coperto a Taggia, via Lungo Argentina 2

21.00. ‘Solaria - Musiche dal Mondo’: esibizione di gruppi musicali etnici in quattro diverse postazioni sul lungomare

RIVA LIGURE



10.00. Street Food - Chef on the road: cibo da strada con animazione della ‘Rock Hit Band’ + spettacolo pirotecnico alla sera. Piazza Ughetto, fino all’11 agosto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Sonik Dj e Alan Caligiuri in SuperSonika Tour 2019. Piazza B. Powell

SAN LORENZO AL MARE

14.30. Sagra per la Festa patronale al Campetto delle Feste

DIANO MARINA



10.00. Visita guidata al Museo: un viaggio dalla preistoria alla fine dell’Impero Romano. Palazzo del Parco

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Nettuno

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

19.30. ‘Sagra del Mare’ (37a edizione): specialità enogastronomiche e serata danzante, a cura della locale sezione dell’Ass.ne Marinai d’Italia. Villa Scarsella, fino all’11 agosto

21.00. Concerto della band Pop Tools. Piazza San Giacomo in frazione Calderina

21.30. Concerto della Black Beat Band. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

19.00. Sagra dei Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni, sino all’11 agosto

21.30. ‘Parole e Musica alla Rovere: seconda di tre serate dedicate alla lettura con protagonista della serata Carlo Cangiano, avvocato con la passione per il running, ed il suo libro ‘Al di là del muro (c'è speranza per tutti)’. Piazza Rovere (più info)

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.00. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: concerto di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello ‘Tandem’. Piazza dei Corallini (più info)

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

BORGOMARO



21.00. Per il 2° ‘Festivaldimaro’, ‘Fragilità... il tuo nome è donna’: spettacolo con il Trio Ligues formato da Valeria Mela (Mezzosoprano), Davide Ravasio (Clarinetto, Clarinetto Basso, Sax Soprano, Sax Tenore, Cajon, Voce) e Gianni Martini (Fisarmonica e Pianoforte). Ballerini: Antonio Lanzo & Daria Majewska. Piazza Felice Cascione

CAMPOROSSO

19.00. Rassegna musicale tribute band e street food a cura dell’associazione Pink Time. Palatenda e Arena Bigauda

CIPRESSA

20.00. ‘Cena in Musica’: Cover Disco Dance con i Groove Machine. Torre Gallinaro

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

20.00. Carnevale estivo: serata gastronomico danzante organizzata dalla Neo Pro Loco ‘Dusaigotti’. Piazza Garibaldi

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

SEBORGA



20.30-00.30. ‘Sagra della Cozze’: Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘I Bamba’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese

FRANCIA

CANNES

14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (14a edizione): grande evento musicale sulla spiaggia del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica, fino all’11 agosto (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

MONACO

20.30. Concerto di Enrique Iglesias alla Salle des Etoiles de Le Sporting Monte-Carlo (info)

21.30. Monaco Art en Ciel: spettacolo pirotecnico a cura dell’Ucraina. Porto di Monaco (info)

MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto dell’Orchestra Il Pomo d’oro diretta da Zefira Valova (Violon). Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)





DOMENICA 11 AGOSTO

SANREMO



8.00. ‘Pierin Pescatore’: Gara di pesca al Molo di Ponente del Porlo Vecchio

9.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato in Piazza Eroi sanremesi (lato ponente), Piazze Muccioli, Cassini e Nota

18.00. Mercatino serale in Passeggiata Imperatrice

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + Music Time a cura degli ‘Um a zero trio’ formato da Valbilene Coutinho (voce), Riccardo Anfosso alla chitarra ed Enzo Cioffi alla batteria (bossanova, samba e choro e brani di musica leggera italiana). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

19.00. Serata latino americana con Luca Aschero Dj e Onda Cubana con animazione di Geisa Rodriguez + Specialità della serata Frisciöi. Frazione San Bartolomeo, ingresso libero

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

21.00. Rassegna Musicale ‘Jazzin’. Forte di Santa Tecla

21.00. ‘Live in Piazza’: musica Live in Piazza Colombo con Max Reabaudo & la Berben Band

21.30. Spettacolo di danza dal titolo ‘Le 4 Stagioni’ messo in scena dalla Compagnia Ariston Proballet di Sanremo. Musiche di Vivaldi. Coreografie di Marcello Algeri. Piazza San Siro

IMPERIA



21.30. Il M° Diego Campagna in concerto. Piazza Parasio

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione ad anello dei Lacs Jumeaux nel Parc National du Mercantour con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 338 7718703



9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

10.30-17.00. ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’: visite guidate e attività per i più piccoli in coincidenza con i passaggi del bus navetta gratuito. Museo Archeologico al Forte dell'Annunziata (anche il 25 agosto)

17.00. Yoga all’aperto aperto a tutti, a cura della Scuola Yoga Pramiti. Località Campasso

BORDIGHERA

8.00-21.00. 38° edizione della tradizionale ‘Giornata Commerciale del Ribasso’, manifestazione organizzata dalla Confcommercio allietata da musica e animazioni per bambini. Centro cittadino

17.00-20.00. Apertura serale straordinaria del Museo Bicknell a cura dell’Unitre Intemelia. Istituto Internazionale di Studi Liguri, Centro Nino Lamboglia, Via Romana 39

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, Scuola di danza Il Cigno Nero, Direttore Massimo Dal Prà. Viaggio nel balletto. Musiche di Massenet e Offenbach (12 euro, ridotto 10 euro). Giardini Lowe

OSPEDALETTI

21.30. ‘Summer Music’: concerto rock, blues e funky con i gruppi Thunderbirds e Lost in Blues. A cura della FIDAS e Associazione Voci e note sotto le stelle. Piazza An Nasiriyah

TAGGIA ARMA

21.30. ‘Blenda Blues Band Show’: spettacolo musicale con repertorio che spazia tra il Blues, il Funky ed il R&B. Piazza Chierotti, ingresso gratuito

RIVA LIGURE



10.00. Street Food - Chef on the road: cibo da strada con Balli Latino Americani a cura di Master DBJ. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Concerto Live a cura dell'Associazione Nuovi Solidi. Piazza B. Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Spettacolo teatrale‘Magie per uomini tristi’. Sala Samuel Beckett del Teatro dell'Albero

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘DianAffari’: Shopping e animazione, a cura dei commercianti nel centro cittadino

9.00. 3° Trofeo Club del Mare: Regata velica, a cura Club del Mare. Viale Torino, specchio acqueo antistante la città

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



19.00 & 21.30. Per ‘Diano for Kids’, Care Bears: un arcobaleno di abbracci con gli orsetti del cuore. Area spettacoli del Molo delle Tartarughe (h 19/21 & 21.30/23)

19.30. ‘Sagra del Mare’ (ultimo giorno della 37a edizione): specialità enogastronomiche e serata danzante, a cura della locale sezione dell’Ass.ne Marinai d’Italia. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.00. Sagra dei Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, Area manifestazioni

21.30. ‘Parole e Musica alla Rovere: ultima di tre serate dedicate alla lettura con protagonista Letizia Cherubino. La scrittrice, e appassionata lettrice, descrive con battute pungenti tutti i retroscena della vita quotidiana in un negozio. Nasce così la pagina Facebook ‘Sei una commessa se…’. Piazza Rovere (più info)

ENTROTERRA

AIROLE



19.00. Festino Campestre in localitá Collabassa: serata eno-gastronomica con il gruppo ‘Beatrice e Gianluca’. Piazzetta sulla Colla

APRICALE



21.15. Per la 30a edizione della rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’, il Teatro della Tosse di Genova presenta uno spettacolo di danza, prosa e musica dal titolo ‘Orfeo Rave’. Piazza del paese, fino al 17 agosto (più info)

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua i dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

MENDATICA



10.00. ‘4 Zampe Day’, 14° raduno riservato ai cani di tutte le razze: ritrovo (h 10) + passeggiata ‘al guinzaglio’ nel cuore del bosco (h 10.30) + aperitivo offerto dall'associazione ‘Settimia’ (h 12) + Sfilata dei cani e premiazione a sorteggio (h 15). San Bernardo di Mendatica (iscrizione gratuita), info 349 3738120



10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. ‘Artigianarte’: espositori di artigianato artistico, laboratori per grandi e piccini, negozi aperti fino a sera, musica live e ‘Street Food’ proposto dai ristoratori e dalle botteghe locali. Portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

POMPEIANA



21.15. Incontro con l’autore: Adam-el e Maddo presenta ‘Piccole perle di saggezza e racconti brevi’. Evento in collaborazione con il Circolo Letterario ‘Liberalia’. Torre Saracena dei Panei

REZZO

14.30. ‘Festa dei Bambini’: giochi e attività per bambini di tutte le età. Un evento plastic free che vede il ritorno degli ‘Infausti’. Ad ogni bambino saranno offerti gadgets e merenda. La festa si conclude nella piazza centrale con finale a sorpresa. Frazione Lavina



FRANCIA

CANNES

14.00. ‘Les Plages Electroniques’ (ultimo giorno della 14a edizione): grande evento musicale sulla spiaggia del Palais des Festivals per tutti gli appassionati di musica elettronica (per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link)

MENTON

18.00. Festival de Musique de Menton: concerto di David Kadouch al Piano. Palais de l’Europe, Salon de Grande Bretagne (più info)



