Sanremo: nuovo guasto alle tubature in via Matteotti, anche il bar dell'Ariston resta senz'acqua (Foto e Video)

Le immagini da via Matteotti

Nuovo guasto alle tubature nel 'salotto buono' di Sanremo. Questa notte è saltato un tubo proprio di fronte al Teatro Ariston, sul marciapiede, sventrando la pavimentazione come ormai è triste consuetudine.

Subito sono intervenuti gli operai di Amaie per fermare la fuoriuscita e allestire il cantiere per una pronta riparazione. Nuovamente si punta il dito contro un sistema di tubature (sia di acque bianche che nere) obsoleto e che provoca diversi problemi specie in estate.

In zona non ci sono molte abitazioni, ma uffici e negozi che questa mattina sono senz'acqua. Disagi anche per il bar dell'Ariston.