Ventimiglia: oggi alla Polizia di Frontiera 'Il bisogno di sangue non va in vacanza. 5 minuti per salvare una vita'

Un piccolo gesto per ottenere grandi risultati. In estate si moltiplica la necessità di sangue negli ospedali: donare diventa fondamentale per ognuno di noi. ‘Donatorinati Polizia di Stato’, con l’autoemoteca della Fidas, saranno oggi in campo per una raccolta straordinaria di sangue dalle 8 alle 12, alla Polizia di Frontiera di Ventimiglia, dove chiunque potrà contribuire a sopperire alla carenza di sangue, elemento nevralgico soprattutto in estate.

“Il bisogno di sangue non va in vacanza - afferma il Presidente regionale della sezione Liguria Stefano Cavalleri – e 5 minuti del vostro tempo bastano per salvare una vita da malattie importanti come: anemie croniche, emofilia, malattie del fegato, deficit immunologici o nella profilassi di infezioni come il tetano e l’epatite B. Il sangue e i suoi componenti sono quindi presidi terapeutici indispensabili per la vita e purtroppo non sono riproducibili in laboratorio. Ciò significa che non esistono ad oggi alternative possibili alla donazione e se vogliamo una Sanità capace di prendersi cura di noi, non possiamo far appello solo sulla scienza e sulla medicina ma dobbiamo dare il nostro contributo”.

“Essere una rete sul territorio nazionale ci permette di dare un piccolo, ma grande contributo - conclude ‘Donatorinati Polizia di Stato’ – e noi ci saremo sempre e saremo felici di accogliere gli amici dei Vigili del Fuoco, delle altre Forze di Polizia, i giovani, i cittadini e quanti vorranno affiancarci in questa iniziativa”.