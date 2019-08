Sanremo: dopo Ferragosto la prosecuzione del consiglio monotematico sulla ‘Pascoli’ saltato per mancanza del numero legale

Dopo le polemiche per il mancato numero legale che ha interrotto il consiglio comunale monotematico sulla scuola ‘Pascoli’, a Palazzo Bellevue si lavora per la seconda convocazione già annunciata dai gruppi di minoranza.

Domani mattina è in programma la riunione dei capigruppo che dovrebbe fare chiarezza sulla data ufficiale della convocazione anche se i rumors che arrivano da ‘palazzo’ lasciano intendere che si andrà a dopo Ferragosto.

La discussione proseguirà portandosi dietro gli strascichi polemici di una seduta interrotta per mancanza del numero legale dopo un botta e risposta andato avanti praticamente per due giorni. Tra reciproche accuse l’assise è stata interrotta per via dello scarso numero di consiglieri presenti, cosa che ha non poco irritato l’opinione pubblica data anche la delicatezza dell’argomento trattato.

Forse una piccola pausa a cavallo di Ferragosto aiuterà a seppellire l’ascia di guerra, ma è certo che la discussione sulla vicenda ‘Pascoli’ non potrà essere tutta rose e fiori.