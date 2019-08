Regione, lavoro: Assessore Berrino domani a Roma al MISE per la protesta di Fratelli d'Italia

Sarà presente anche l'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino alla protesta che Fratelli d'Italia ha organizzato per domani, martedì 6 agosto, a Roma alle 11 davanti al Ministero dello Sviluppo Economico.

"Domani partecipo all'iniziativa di Giorgia Meloni perché si tratta di una protesta e mobilitazione giustissima che interessa anche alcune aziende della Liguria. Si tratta di situazioni di crisi per le quali il ministro Di Maio non ha saputo fare altro se non predisporre la proroga della cassa integrazione in attesa di accompagnare i lavoratori verso il reddito di cittadinanza: disposizioni assolutamente insoddisfacenti per tutte le parti in causa. Purtroppo, sebbene sia agosto, la crisi non va in vacanza!", dichiara Berrino.