Bordighera: nuovo programma di gestione degli ormeggi per il porto della città delle palme, sarà installata anche la nuova stazione meteo

Presso l’ufficio del porto risulta essere installato un programma di gestione degli ormeggi ed un sistema meteorologico composto da stazione meteo locale, in disuso ormai da qualche anno, e con diversi sensori guasti ed ormai fuori produzione, nonché computer e relativo software di gestione.

I componenti software e hardware sono stati messi a punto dall’Ing. Andrea Sozzi nel corso del 2001, ne ha curato nel tempo gli aggiornamenti, ma il programma ed il sistema meteo, vennero lasciate all'Ufficio Porto di Bordighera in comodato d'uso gratuito, ma con l'accordo, ad oggi non formalizzato, di poter usufruire di un posto barca per la stagione estiva per tutto il periodo in cui entrambi i servizi, ovvero programma e sistema meteo, fossero rimasti in uso all’ufficio.

L’Ing. Andrea Sozzi ha dato disponibilità ad effettuare e continuare il servizio di assistenza informatica dei propri applicativi installati all’Ufficio Porto. Quest’ultimo ha confermato inoltre di essere interessato a continuare a rinnovare la licenza di comodato d'uso gratuito del programma e del sistema meteo.

Si occuperà del rinnovo ciclico della licenza annuale d'utilizzo del programma di gestione dei transiti; manutenzione ed eventuali modifiche al programma secondo richieste specifiche dell'Ufficio Porto; sostituzione della stazione meteo locale, con il nuovo modello Ecometeo SAM3, in produzione corrente; sostituzione del software di gestione della stazione meteo con nuova versione software. Come compenso è stato richiesto un posto d'ormeggio temporaneo, per il periodo che va dal 15 luglio al 31 agosto, per la propria barca.

Si rende necessario disporre del servizio di assistenza informatica del programma di gestione degli ormeggi, al fine di poterlo aggiornare in relazione a modifiche regolamentarti e/o tariffarie. Non sarebbe possibile affidare ad altra ditta/professionista il servizio di assistenza software trattandosi di un prodotto non commerciale, ma predisposto specificatamente per le esigenze del porto di Bordighera.

L’Ufficio Porto dovrà preoccuparsi di rimuovere la vecchia stazione meteo e possibilmente trovare una migliore posizione per installare il nuovo modello, predisponendo nella eventuale nuova posizione, il cavo di connessione alla console presente in ufficio.