Si chiamano ‘Los Risotto’ e sono argentini. Girano l’Europa con i loro spettacoli da strada e, nella serata di ieri hanno intrattenuto tantissimi sanremesi di fronte al cinema Centrale di via Matteotti.

Giocolieri di alta qualità hanno lasciato a tratti a bocca aperta gli spettatori che li hanno seguiti, in particolare famiglie e bambini. Alla fine non sono mancati gli applausi a scena aperta e qualche offerta per lo spettacolo.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)