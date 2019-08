Musica e Parole alla Rovere, a San Bartolomeo al Mare un'altra settimana ricca di eventi

Un'altra settimana di grande rilievo per il calendario degli eventi estivi di San Bartolomeo al Mare: la cittadina del Golfo Dianese propone come sempre numerosi spettacoli, con un'offerta varia e diretta ai molti target cui si rivolge, in numerose location.

Martedì (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) appuntamento con la Karibe Band Show: salsa, merenghe, baciata per un intrattenimento musicale latino-americano anni 60-70. Mercoledì (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) torna l'attesissimo Cartoon Show, lo spettacolo per bambini con tutti i personaggi più in voga in tv. Sempre mercoledì (Anfiteatro al Mare, ore 21:30, ingresso libero), nuovo appuntamento con Paolo Bianco, che proporrà il suo collaudato spettacolo di karaoke. Musica italiana per grandi e piccini, brani recenti e hit degli anni 70-80 e 90, per scaldare la serata e divertirsi insieme.

Mercoledì (Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ore 21:30, ingresso libero) prenderà il via Parole & Musica alla Rovere (locandina): tre serate dedicate alla lettura, un salotto in cui confrontarsi con autori, musicisti e ospiti, aprendo ogni volta un libro diverso. Musica e parole si animeranno abbracciando il pubblico in un momento di confronto leggero, ma non superficiale. Il primo appuntamento è con Paolo Fittipaldi, autore televisivo, sceneggiatore e scrittore, che presenta il libro "Vorrei un tatuaggio color carne", in cui racconta in modo divertente, leggero e ironico, alcune particolarità, spesso date per scontate o del tutto sconosciute, legate al mondo dei tatuaggi. Lo accompagneranno i Mercenari Rock Duo, con un repertorio rock internazionale che spazia dai successi storici anni 60-70 ai giorni nostri, rivisitati in chiave acustica.

Giovedì (Scuole Elementari Alba Filipponi, visite a gruppi, a partire dalle ore 15:00, pre-iscrizioni allo IAT, partecipazione gratuita) torna il gettonatissimo Giovedì dell'archeologo, Open day alla Mansio romana, appuntamento settimanale per illustrare le novità emerse nel corso delle indagini nel sito della Mansio romana di San Bartolomeo al Mare. I visitatori verranno edotti sulle attività di scavo in corso, attraverso una sorta di rappresentazione della realtà ai tempi del Lucus Bormani. Sempre giovedì (Piazza Torre Santa Maria, ore 21:30, ingresso libero) andrà in scena Dj Tex, che con il suo spettacolo di animazione musicale trascinerà il pubblico in un viaggio negli anni '90.

Venerdì (Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ore 21:30, ingresso libero) per la rassegna regionale Musica nei Castelli di Liguria, appuntamento con lo spettacolo La Musica che racconta: Viaggi, Argentina e altri racconti, a cura di Caffè Express (Angelo Vinai, clarinetto, Cristiano Alasia, chitarra, Alberto Fantini, bajan, Francesco Bertone, contrabbasso). Da venerdì a domenica (Area manifestazioni, Piazzale Olimpia), spazio alla Sagra dei Donatori di Sangue: ogni sera incontri, festa e musica.

Sabato (Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ore 21:30, ingresso libero) secondo appuntamento con Parole & Musica alla Rovere: Carlo Cangiano, avvocato con la passione per il running, presenta il libro "Al di là del muro (c'è speranza per tutti)" in cui racconta la sua esperienza di maratoneta, che gli ha permesso di vivere straordinarie avventure turistico-sportive, sia in Italia che all'Estero. Il duo Charlie e Scillo intratterrà il pubblico con suoni morbidi e ricchi di colore, che fanno trasparire la loro passione per il jazz.

Domenica (Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ore 21:30, ingresso libero) terzo appuntamento con Parole & Musica alla Rovere: Letizia Cherubino, scrittrice e appassionata lettrice, descrive con battute pungenti tutti i retroscena della vita quotidiana in un negozio. Nasce così la pagina Facebook "Sei una commessa se", seguita da quasi 130.000 persone, e il libro che sotto lo stesso titolo raccoglie alcune delle situazioni più divertenti descritte sui social. Daniele Miraglia e Francesco Pignataro, i componenti del duo acustico The Frade, faranno da piacevole intermezzo con la loro musica pop e indie.

Nel frattempo proseguono le animazioni e le manifestazioni in programma per tutta la stagione:

- Animazione estiva (Anfiteatro al mare), tutti i mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30;

- Baby dance (Anfiteatro al mare), tutti i lunedì, dalle 21 alle 22;

- Ginnastica del risveglio (Largo Scofferi), lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 10;

- Zumba (Piazza Torre Santa Maria), tutti i mercoledi dalle 10 alle 11;

- AcquaGym (Spiagge di San Bartolomeo al Mare), secondo il calendario concordato;

- Shopping sotto le stelle (Lungomare delle Nazioni), tutti i giorni.