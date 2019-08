Grande successo di partecipanti all'11° Torneo di Burraco organizzato dalla Lilt a Ventimiglia

Si è svolta ieri, con ben 46 coppie in gara, l'undicesima edizione del Torneo di Burraco LILT a Ventimiglia. Bellissima la serata organizzata dalla Delegazione LILT di Bordighera in collaborazione con il Dott. Giovanni Virno e per la quale la LILT ringrazia i tanti che hanno partecipato, contribuendo a sostenere i tanti Servizi proposti.

Il “podio” dell’11° Torneo LILT di Burraco a Ventimiglia è così composto

• I° premio: Giovanna Landolina – Gabriele Teccarelli

• II° premio: Giuseppe Poletti – Pier Paolo Francone

• III° premio: Loredana Politi – Cesare Tavella

I vincitori avranno modo di cenare in uno dei molti ristoranti locali che hanno collaborato con noi offrendo la loro disponibilità: Amarea, A.Parmura, Bella Napoli, Byblos, El Billi, Flipper, Hanbury, Kio Fish, La Cicala, La Reserve, Lago Bin, Marina Beach, Napulè, Paloma, Rio Barbara, Rio del Mulino, Sant’Ampelio, Soul Burger, Tipico, Vela d’Oro.

Il Presidente della Lilt Dott. Claudio Battaglia, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari ringraziano l’arbitro Roberto Crivelli, sempre squisitamente presente alle nostre iniziative.