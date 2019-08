Domenica prossima, escursione ad anello dei Lacs Jumeaux nel Parc National du Mercantour

Le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience propongono per domenica 11 agosto 2019 una spettacolare escursione in una delle aree più ricche di incisioni rupestri di tutto il continente.

Una gemma del Parc National du Mercantour sovrastata dall’imponente Monte Bego che, a seconda della prospettiva da cui lo si ammira, appare come un essere soprannaturale dormiente, trasmettendovi le stesse emozioni percepite dagli antichi frequentatori delle sue pendici.

Dopo aver superato il lago verde di Fontanalbe, così chiamato per il colore delle sue acque, ecco giungere ai piccoli laghi Gemelli nei quali la vegetazione acquatica sembra giocare con la luce in superficie, creando effetti cromatici e riflessi che non possono che affascinarvi.

In breve tempo vi inoltrerete su un sentiero affiancato da un suggestivo lastrone di pietra sopra cui spiccheranno le incisioni che, per il loro simbolismo e la ricchezza, sono paragonabili a quelle rinvenute in Val Camonica.

E, se sarete silenziosi e fortunati, potrete incontrare gli attuali 'abitanti' della valle, più incuriositi che spaventati.

Il regolamento del Parc Nationa du Mercantour proibisce l’ingresso dei cani, anche se tenuti al guinzaglio.

Informazioni tecniche e logistiche: ritrovo ore 08,00 a Ventimiglia (Im); distanza 12 km circa, durata 6 ore; dislivello 500 metri circa; difficoltà E

Quota di partecipazione: euro 10,00 - gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni

La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE.

Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o cerata, guanti, acqua, pranzo al sacco.

Iscrizione: obbligatoria entro le ore 19,00 del 10 agosto 2019

Informazioni ed iscrizioni: guida ambientale escursionistica Rosso Marco - Cell 0039 3387718703 marcoebasta@yahoo.it, www.attraversolealpiliguri.eu, www.ponentexperience.it