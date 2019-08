Bordighera: i 50 anni del Bridge Club, una serie di appuntamenti per il mezzo secolo dell'associazione

Erano i primi giorni dell’agosto 1969, Neil Armstrong aveva appena compiuto la sua passeggiata sulla luna, quando Rodolfo Gaglietto e gli amici tennisti Pier Carlo Croce e Beppe Verri costituì la sezione Bridge del Bordighera Tennis Club, approfittando della forte curiosità che si era impossessata di loro e del fatto che la ‘sala bridge’ esistesse già e fosse saltuariamente frequentata da appassionati per partite libere.

“Fu da subito un grande successo – evidenzia Gaglietto - con l’aiuto di amici, parenti e conoscenti, il sodalizio crebbe rapidamente e con l’organizzazione dei corsi di Bridge e tornei riuscimmo ad ottenere importanti risultati sociali come aggregazione e punto di riferimento per tutti gli appassionati che, soprattutto nel periodo estivo, frequentavano Bordighera. Proprio dal contatto con forti giocatori del Piemonte e della Lombardia si è potuto affinare la tecnica di tanti nostri soci che avrebbero portato risultati sportivi impensabili per un piccolo centro come Bordighera”.

Tra le vittorie la conquista di 5 Coppe Italia, (Open, 2a Cat, 3a Cat. e n.2 Allievi) ed 1 Campionato Italiano a coppie allievi, oltre a 3 finali di Coppa Italia più un numero impressionante di piazzamenti prestigiosi in tutti i Campionati Italiani ai quali hanno partecipato i soci. Anche nella vicina Provenza diversi giocatori del club hanno conseguito importanti risultati disputando diverse finali a Parigi. In sostanza l’associazione appare sia in Italia che nella vicina Francia come un sodalizio prestigioso e il merito va ai tanti soci che in questi 50 anni si sono prodigati con entusiasmo e passione.

Proprio per questo il club vuole festeggiare le nozze d’oro con il bridge organizzando alcuni eventi celebrativi. I primi saranno proposti lunedì 12 agosto dalle 14 con una mostra filatelica organizzata dal socio Franco Guarda sui temi: i giochi di carte e il bridge nei francobolli.

Quindi è prevista la presentazione di un annullo filatelico da parte delle Poste di Savona per ricordare in futuro il 50° Anniversario dell’A.B.B. e annullo al momento di cartoline e documenti. Infine il torneo di bridge “L. Navone” scelto come torneo del 50° anniversario con inizio alle 21.15.