Bordighera: ancora un tutto esaurito per 'Touscouleurs', ieri sera applausi per Ermanno Panta e Banda Zeitun (Foto)

Nuovo ‘sold out’, ieri sera all’Arena della Scibretta di Bordighera per l’11a rassegna ‘Touscouleurs’, con Ermanno Panta e Banda Zeitun.

Le composizioni dei due musicisti trasformano i paesaggi sonori del Mediterraneo in jazz etnico. Siciliano a Formentera, isolano in un’altra meravigliosa isola, Ermanno compone e canta con la voce dell’immigrato. Questa e l’origine di ‘Isla Musa’, il nome del primo album della band in fase di registrazione, grazie al prezioso supporto dell’Instituto Estudis Baleari (IEB) e che sarà pubblicato e distribuito nel 2019 da Narrator Records.

Spagnolo, catalano, siciliano, arabo: queste sono le lingue che baciano la spiaggia di Isla Musa, offrendo un impegno simbolico alla diversità; ma di fronte a questo eclettismo troviamo un profondo rispetto per le radici musicali (musica siciliana, flamenco, jazz) e l’autenticità della musica dal vivo. Flauto, saxofono, tamburelli, batteria, basso, chitarra elettrica, chitarra acustica hanno suonato ininterrottamente per il tutto esaurito.