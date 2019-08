A Diano Marina, il 6 agosto sarà di nuovo tempo per l'Emergency Day, il programma

Martedì 6 agosto, a partire dalle 17, a Diano Marina, nell'area manifestazioni presso il Molo delle Tartarughe si terrà un nuovo Emergency Day. Si tratta della seconda edizione di questa manifestazione organizzata dalla Croce d'Oro di Cervo/Imperia.



Una giornata che ruoterà principalmente intorno al mondo del soccorso sanitario con la possibilità di assistere a numerose simulazioni di intervento. Infatti sono previste diverse esercitazioni della Croce d'Oro di Cervo/Imperia, OPSA della Croce Rossa Italiana, Guardia Costiera e Polizia di Stato, appositamente realizzate su differenti tematiche.

"La manifestazione vuole essere un punto di incontro tra le realtà che si occupano di emergenza a livello territoriale e il grande pubblico. Un momento per avvicinare le famiglie alla realtà operativa di chi ogni giorno si espone per il bene comune, con l’intento di sensibilizzare e istruire il pubblico alle procedure necessarie a svolgere il soccorso sanitario con diligenza, tempi e competenze necessarie" - spiegano gli organizzatori.



Saranno presenti stand delle organizzazioni di volontariato ed enti istituzionali che prenderanno parte all'evento. "La possibilità per il pubblico di interagire e richiedere informazioni oltre alla disponibilità alla disponibilità ad iscriversi direttamente ai prossimi corsi di formazione per sanitari (volontari/ambulanza), corsi laici (sicurezza sul lavoro e utilizzo DAE) e appositi corsi di formazione di primo soccorso dedicati a bambini e ragazzi. - concludono - Un progetto molto importante, che affonda le radici nel comune rispetto e nei valori umani più profondi, perché imparare a soccorrere una persona in difficoltà migliora la propria esistenza e la relazione con tutto quello che ci circonda".