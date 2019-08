Fresh water genuine coconut drink a Sanremobio

“SanremoBio è ricerca e innovazione - ribadisce Sergio Spina, ideatore di SanremoBio – il nostro lavoro è offrire al nostro pubblico i migliori prodotti sul mercato internazionale. Dopo mesi di lavoro siamo ora in grado di offrire un prodotto escusivo. Siamo orgogliosi di presentarvi il GENUINE COCONUT.

Hai mai immaginato di gustare questa bevanda rinfrescante e naturale nel tuo paradiso privato?Vogliamo che tu possa assaporare l'acqua di cocco ovunque, nel modo più semplice, autentico e conveniente, senza nessun attrezzo per l’apertura.

Bere acqua di cocco direttamente dalla noce di cocco stessa, come previsto dalla natura, senza alcuna lavorazione, è ciò che rende il GENUINE COCONUT unico al mondo.

I vantaggi?

Manteniamo la protezione naturale della noce di cocco in modo che l’acqua che contiene sia completamente asettica, vergine e libera al 100% da qualsiasi tipo di batterio o parassita, conservando tutto il suo sapore e aroma. Inoltre, queste noci di cocco provengono da colture biologiche che rispettano i cicli biologici e contribuiscono alla salute dei sistemi agricoli.

La sua origine è nel cuore della Thailandia, dove le noci di cocco coltivate naturalmente vengono raccolte prima di essere completamente mature. Questo è il momento ideale in cui la noce di cocco contiene una grande quantità di acqua ricca di nutrienti e minerali vitali.

Lavoriamo solo con agricoltori certificati e ciò permette di ottenere le numerose certificazioni internazionali. Le nostre noci di cocco sono la varietà NAM HOM (noci di cocco aromatiche), uniche e conosciute a livello internazionale per la loro particolare fragranza, dolcezza e speciali benefici per la salute.

La combinazione di acqua abbondante, terreno fertile ricco di minerali essenziali e sole tutto l’anno rende l’area di crescita un luogo unico e regala alle nostre noci di cocco un sapore davvero speciale. Inoltre con questo progetto sosteniamo l’agricoltura sostenibile, offrendo condizioni commerciali più eque per promuovere lo sviluppo locale.

Genuine Coconut è l’unica acqua di cocco biologica, pura e vergine sul mercato che puoi bere nel suo contenitore originale.

Genuine drink Coconut is a high quality organic coconut, with a large amount of water and meat. It is consumed directly from the coconut itself, the best possible container for its conservation and of course ecological.

Its easy opening system allows to drink and eat the coconut in the most sensible way, being able to consume it in any place without using tools. A delicious drink and a healthy snack to enjoy as and when you want.

Genuine Coconut è Raw Coconut Water 100% certificata biologica che grazie al suo facile sistema di apertura può essere consumata ovunque direttamente dal suo contenitore naturale, la noce di cocco.

Sistema di facile apertura

GENUINE COCONUT ha studiato e lavorato con ingegneri per rendere possibile la migliore soluzione. Un sistema brevettato e di facile apertura che viene applicato direttamente sul frutto, che rende Genuine Coconut l’unica acqua di cocco biologica, pura e vergine sul mercato che puoi bere nel suo contenitore originale. Realizzato con componenti naturali, questo sistema rispetta la freschezza e la natura dell’acqua di cocco.

ASSOLUTAMENTE DA SAPERE

L’ACQUA DI COCCO FRESCA PER LA PELLE!

Aiuta a migliorare la salute della pelle! L'acqua di cocco contiene acido laurico e citochinine, componenti naturali che aiutano a ridurre l'invecchiamento delle cellule della pelle.

Grazie alle loro proprietà anti-ossidanti, questi componenti aiutano a mantenere la pelle sana e liscia!

ACQUA DI COCCO: PURA ENERGIA… PURA LINEA!

L'acqua di cocco è una bevanda isotonica totalmente naturale. Contiene più del doppio del potassio della maggior parte delle bevande isotoniche sul mercato e più di una banana, ha un bilancio elettrolitico simile a quello del plasma umano!

Può aiutare con la perdita di peso: l'acqua di cocco è una bevanda a basso contenuto calorico, a basso contenuto di zucchero ed è al 99% senza grassi.

Bere acqua di cocco aumenta regolarmente il metabolismo del corpo e aiuta le persone che controllano il loro peso!

IN ESCLUSIVA A SANREMOBIO!!!

PER TUTTA LA PROVINCIA DI IMPERIA

FORNITURE AL DETTAGLIO

E PER BAR E RISTORANTI CHE VOGLIONO DISTINGUERSI!!!