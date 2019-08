Ventimiglia: 50enne denunciato perchè scoperto alla guida di una Punto sequestrata

Un 50enne albanese è stato pizzicato dalla Polizia di Ventimiglia alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro. Si trattava di una Fiat Punto sequestrata lo scorso giugno perchè non coperta da assicurazione. In quel frangente lo straniero era stato sanzionato amministrativamente e il veicolo era stato a lui affidato con vincolo di sequestro.



Ieri pomeriggio il 50enne è stato trovato alla guida del medesimo mezzo in via Gallardi e considerando che l'auto non poteva circolare, gli agenti hanno scortato l'uomo negli uffici del commissariato. Lo straniero è stato denunciato a piede libero per violazione di sigilli e sottrazione di cose sottoposte a sequestro ed ai sensi del Codice della Strada, è stato raggiunto da una sanzione pecuniaria e gli è stata revocata la patente. Infine, l'auto gli è stata nuovamente sequestrata ma questa volta è stata affidata ad un centro di autosoccorso e carroattrezzi.