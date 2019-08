Sanremo: merce contraffatta in arrivo dal mercato di Ventimiglia, operazione di Municipale e Commissariato (Foto)

Gli agenti della Polizia Municipale e del Commissariato di Sanremo, hanno organizzato un servizio antiabusivismo dopo aver appreso che, venerdì scorso sugli autobus della linea Ventimiglia-Sanremo, sarebbero stati numerosi i venditori di rientro nella città dei fiori dopo aver svolto le vendite abusive al mercato di Ventimiglia.

Gli agenti, parte in divisa e parte in abiti civili, hanno fermato un bus in corso Marconi ed hanno controllato i passeggeri. Sul mezzo, molto affollato, sono stati trovati numerosi borsoni contenenti merce a marchio contraffatto dei più noti di moda. Visto il numero di passeggeri, non era possibile attribuire la titolarità della merce a nessuno ed è stata comunque sequestrata.

Si tratta di un totale di 172 pezzi (per la maggior parte borse e articoli di vestiario), del valore al compratore di diverse migliaia di euro. Ora verranno distrutti, una volta ricevuto il nulla osta dell’autorità giudiziaria. La tipologia di controlli, così come quelli svolti sulle spiagge, proseguiranno per tutto il periodo estivo.