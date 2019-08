Arma di Taggia: cade con lo scooter e riporta gravi ferite al volto, 50enne trasportata in ospedale (Foto)

Una donna di circa 50 anni ha riportato ferite soprattutto al volto, a seguito di un caduta dal suo scooter ‘Scarabeo’, mentre stava affrontando la bretella che, dall’Aurelia porta verso il torrente Argentina, ad Arma di Taggia poco dopo il quadrivio Rossat.

La donna ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in via d’accertamento ed è finita sull’asfalto. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Verde di Arma e della Rossa di Santo Stefano che ha caricato la ferita, portandola in ospedale a Sanremo, in codice rosso di massima gravità.

L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri di Taggia.