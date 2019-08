Sanremo: rotonda della Foce, completato l'ampio passaggio pedonale lato Ponente (Foto)

Anche ad agosto non si fermano i lavori per la tanto attesa rotonda della Foce. In queste ore è stato ultimato l'intervento per la costruzione dell'ampio passaggio pedonale lato Ponente, uno spazio considerevole per chi transita a piedi in un quartiere molto popoloso.

L'impresa sta lavorando anche nei fine settimana per rendere il tutto più rapido possibile. E la nuova rotonda, come prevede il progetto dell'architetto Simone Perrone, non sarà solo uno spazio sicuro e funzionale per le auto, ma darà giusto risalto anche alle esigenze dei pedoni. È prevista, infatti, anche la sistemazione della zona che porta al piccolo parco giochi di quartiere.