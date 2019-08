Molini di Triora: Federico Ippolito e Sofia Priori Viale campioni nazionali, il sindaco "I nostri sentieri sono una palestra per campioni"

“I nostri sentieri sono bellissimi ma sono soprattutto una vera e propria palestra per campioni”: così il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso, commenta le due vittorie importanti quelle di Federico Ippolito e Sofia Priori Viale, giovani atleti del 'Ponente Gravity Team' che nel giro di due weekend si sono entrambi laureati campioni nazionali.

Lui, 16 anni e nello scorso fine settimana ha vinto il campionato nazionale di super enduro, cat. Allievi, all'Abetone in Toscana. Lei, invece, 14 anni e a La Thuile in Valle d'Aosta, è salita sul gradino più alto del podio al campionato nazionale assoluto di enduro, prima classificata per la categoria femminile giovanile.

Due importanti traguardi per queste promesse dello sport imperiese che hanno scelto i sentieri di Molini di Triora per allenarsi. La preferenza data a questo borgo della Valle Argentina è stata già confermata anche da molti altri atleti professionisti che sempre più di frequente arrivano dall'estero per mettersi alla prova tra le sfide offerte dai percorsi di questo territorio.