Imperia: ieri l'inaugurazione di tre nuove ambulanze e due defibrillatori della Croce Bianca (Foto)

Sono state inaugurate ieri, nella sede di viale della Rimembranza ad Imperia, le 3 nuove ambulanze ed i 2 nuovi defibrillatori semiautomatici della Croce Bianca.

I mezzi acquistati sono: un'ambulanza di rianimazione Merceds Sprinter, una Volkswagen trasporter ed un Fiat Ducato attrezzato per trasporto disabili. All'inaugurazione, insieme a numerosi volontari e alle consorelle, erano presenti Sonia Viale, Vicepresidente della Regione Liguria ed Assessore alla Sanità, l'Assessore regionale Marco Scajola e gli Assessori comunali Luca Volpe e Simone Vassallo. L'acquisto delle ambulanze è stato possibile grazie all'aiuto dell'associazione ‘Cuore di Martina’.

I defibrillatori sono stati donati dal Motor Club CCmotorday sezione nordovest e da una famiglia di Imperia. La cerimonia per la benedizione delle nuove ambulanze è stata celebrata da Don Antonello Dani. Dopo la benedizione dei mezzi, come da tradizione, si è svolto un corteo per le vie della città.