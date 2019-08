Il Casinò di Sanremo al centro della polemica tra il calciatore Radja Nainggolan e il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi

Il Casinò di Sanremo è finito, suo malgrado, al centro della polemica via social tra il calciatore ex Inter Radja Nainggolan e il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi.

Il trasferimento di Nainggolan al Cagliari è stato così commentato via social da Pistocchi: “Radja farà bene a Cagliari, il Casinò più vicino, quello di Sanremo, dista 547 km. Un po’ difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso”. Una provocazione derivata dalla vita notturna spesso sregolata del talentuoso centrocampista belga appena ritornato a Cagliari.

Non si è fatta attendere la risposta di Nainggolan: “Evidentemente della verità sai ben poco, quindi non convincere la gente a credere”.

Polemica nata e finita nel giro di qualche post, e intanto il Casinò di Sanremo si fa pubblicità anche nel mondo del calcio, seppur inconsapevolmente.