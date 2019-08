Dopo 25 anni di presidenza al gruppo 'Neopolis' Fabrizio Grammegna va a lavorare alla 'Future Energie'

Dopo 25 anni di presidenza del gruppo 'Neopolis', il noto imprenditore della provincia Fabrizio Grammegna ha deciso di dare una svolta alla sua carriera.

E’ stato ingaggiato, in qualità di Sales Manager, dalla nota società genovese Future Energie che opera da molti anni nel libero mercato dell'Energia. Fabrizio Grammegna coglie l'occasione per ringraziare i molti Sindaci e Amministratori pubblici che hanno contribuito in tutti questi anni a realizzare il progetto sociale di inserimento lavorativo all'interno di Neopolis.

“Centinaia di dipendenti hanno avuto la possibilità di crescere professionalmente in questi anni – ha detto - e molti ora lavorano proprio all'interno di alcuni Comuni della Provincia. Sono stati anni di grande passione e realizzare progetti nel sociale ha contribuito a creare nuove professionalità e soprattutto con l'attenta supervisione dei servizi sociali, a formare persone che ora sono inserite stabilmente nel mondo del lavoro. Lascio questa ‘missioneì col dolore nel cuore ma convinto che altri possano portare avanti obiettivi così elevati, sia dal punto di vista imprenditoriale che umano. Ringrazio tutti coloro che negli scorsi 25 anni hanno condiviso questa stimolante passione”.