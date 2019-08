A Sanremo un’invasione di statue per onorare la storia del Festival, il progetto ‘Volare’ muove i primi passi

La statuta di Mike Bongiorno in via Escoffier

Mike Bongiorno non sarà più solo lì in via Escoffier. Dopo l’annuncio di fine 2018, il Comune di Sanremo sta avviano il progetto ‘Volare - Le vie dell’arte nella storia del Festival della Canzone Italiana’, in poche parole un’invasione di statute nella Città della Musica.

Per intero il progetto, proposto da una società esterna, si autodefinisce uno ‘Sviluppo Percorso Artistico per la valorizzazione Turistica del Nucleo Urbano di Sanremo’ e mira a portare in città altre statute che omaggino i personaggi che hanno fatto la storia della kermesse. Anche se i residenti spesso ironizzano, la statuta di Mike Bongiorno in via Escoffier è ogni giorno al centro delle fotografie dei moltissimi turisti che vogliono un ricordo festivaliero in qualsiasi periodo dell’anno (oltre a essere sempre ai primi posti tra le attrazioni cittadine su TripAdvisor). E molti chiedono se ce ne siano altre in città. Così come molti si fermano davanti alle targhe celebrative di via Matteotti.

Per questo il progetto ‘Volare’ potrebbe essere una grande occasione di promozione nel nome del Festival. Nel documento si legge che: tutte le spese relative all’installazione delle opere saranno a carico del soggetto esecutore; nessun onere manutentivo relativo alle medesime dovrà essere posto a carico del soggetto esecutore; la concessione di occupazione di suolo pubblico finalizzata all’istallazione delle sculture sarà a titolo gratuito.

In questi giorni il Comune di Sanremo ha approvato la bozza dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto. Si parla di circa 70 nuove statue in arrivo con un minimo di 30 sul territorio comunale.