Anche Fratelli d'Italia vicino alle scelte di Giovanni Toti dopo la sua uscita da Forza Italia? parla Gianni Berrino (Video)

“La tragedia di un partito è finita in farsa. Accettando l'incarico da coordinatore il 19 giugno avevo creduto che davvero fosse possibile cambiare, che davvero Forza Italia potesse rinascere da se stessa. Lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti, alcuni giorni fa quando di fatto ha annunciato la sua uscita dagli ‘azzurri’, facendo presagire l’allestimento di una nuova forza politica di centrodestra.

E’, dopo l’endorsement di Marco Scajola, altro esponente di spicco di ‘Forza Italia’ a livello regionale e provinciale, ora sembra arrivare anche quello di Gianni Berrino, Assessore regionale e leader di Fratelli d’Italia in Liguria e nell’imperiese. “Il nostro partito e Giorgia Meloni – ha detto Berrino - nello specifico negli ultimi anni è stato vicino a Giovanni Toti, visto che ha fatto ripartire dalla Liguria un centrodestra come forza di governo. Il nostro partito sta a guardare per costruire un centrodestra forte e siamo certi che anche Toti, qualsiasi scelta faccia, possa risultare un utile strumento ed anche un qualcosa in più per tornare anche al Governo nazionale”.

Per Berrino, quindi, l’esperienza con Toti nel governare la Regione è assolutamente positiva a pochi mesi dal termine della legislatura e la conferma che anche il partito di Giorgia Meloni virerà sulle scelte che lo stesso Toti farà. Il presidente della Regione ha lascia Forza Italia dopo la nomina di un coordinamento di presidenza composto dalla senatrice Annamaria Bernini, dalla vicepresidente della Camera dei deputati onorevole Mara Carfagna, dagli onorevoli Mariastella Gelmini, Sestino Giacomoni e dal vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Giovanni Toti, che a giugno era stato nominato coordinatore insieme a Mara Carfagna, terminata la riunione, aveva dichiarato: “Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo, è Forza Italia che esce da se stessa. Buona fortuna a tutti”. Ora c’è anche l’ok di Fratelli d’Italia e, dopo la convention di Roma c’è attesa per capire cosa farà Toti per le prossime elezioni regionali. Qualcosa si saprà sicuramente dopo le ferie di agosto.