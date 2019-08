Il Governatore distrettuale Ines Guatelli in visita al Rotary Club Sanremo

Giovedì 1 agosto il Rotary Club Sanremo ha ricevuto la visita del Governatore distrettuale, la Dottoressa Ines Guatelli, accompagnata dal marito Mario, il Segretario distrettuale Friburgo e dall’assistente Roberto Chiarvetto.

"La visita - si spiega nel comunicato - è iniziata con l'incontro con il Presidente Ettore Guazzoni, il tesoriere ed il segretario, al fine di relazionare la situazione del Club. Il Governatore ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e gli obbiettivi futuri che ci siamo posti. Successivamente l'incontro con il presidente del nostro Rotaract Samuel Lorenzi e con i vari presidenti di Commissione.

A seguire la riunione conviviale, che ha visto la partecipazione di un bel gruppo di soci, consorti e amici, con l'ottimo aperitivo a bordo piscina che il nostro socio Franco Gaiani dell'Hotel Paradiso di Sanremo sa sempre preparare con stile. Il Governatore ha poi parlato all'assemblea, spiegandoci gli obbiettivi del distretto e soffermandosi sullo slogan del Rotary International di quest'anno: 'Il Rotary connette il Mondo', questo per portare la nostra organizzazione nel futuro. Ultima ma non meno importante, il successo della campagna POLIO PLUS che ormai ha raggiunto risultati straordinari che ci portano davvero ad una percentuale di copertura di vaccinazione dei bambini nel mondo contro la poliomielite vicina al 99%, per cui lo sforzo verso la completa eradicazione da parte del Rotary Club Internazionale è un obbiettivo preso con serietà ed impegno.

La prossima riunione di rilevanza nazionale sarà la Visita del Presidente del Rotary Internazionale R.F Gary Huang a Genova il 6 novembre 2019".