Mondo di poesie: "la pittura divenne pura poesia a Bordighera" di Luciano Spalla

La pittura divenne pura poesia

a Bordighera.



I cieli si accendono di luce splendida innanzi ai grandi geni

dell'arte pittorica.



Non molti sono riusciti a scalare il cielo.



E' sempre il divino che ha guidato e guida i pittori a

scrutare l'infinito

grande del Sole e della Luna.



Le sensazioni visive, guardando un bel dipinto, spesso si

traducono in pensieri sconfinati

nello scopo di trovare le diverse verità

che sono nascoste

nei reconditi meandri

della natura umana.



Le lacrime di Chagal ,la bellezza della vita di Matisse,

l'espressionismo di Picasso,

l'impressionismo visivo di Manet, fanno irradiare il bello

spirituale in cui l'ideale

immaginario è posto come principio non solo dell'arte, ma

anche della morale.



I veri artisti, siano essi minori o maggiori, ricercano

soffrono e pensano

al di là della mentalità comune.



È questa la materia delle loro opere.



Pasolini diceva "Un autore non può

che essere un estraneo

in una terra ostile".



Anche quando e' baciato dal successo, esso e' un

incompreso dai più.



Picasso ha impiegato una vita per essere veramente capito.



Manet ha impiegato molto di più, affinché il dipinto *Salon

des refuses *

(Una donna nuda conversa, in un bosco, con due signori vestiti) venisse accettato.



Ed ecco che siamo a

Manet, alla sua amata terra ligure, alla sua Bordighera.



Terra di origine, quella del Ponente Ligure sempre attenta alla ricerca dell'arte.



Ogni tipo di Arte.



Gli aspetti più alti della cultura ligure ha goduto sulla

affermazione di poeti come Boine e Montale, scrittori come Calvino, sanremasco di nascita.



Non è mai facile superare certi orizzonti ma è possibile che i messaggi lanciati dalla nostra terra ligure, fusi alla poesia di certe idee pittoriche, tutt'altro che tradizionaliste, si

diffondano e si mescolino a ogni idea di avanguardia e di studio.



Idee queste che, anche sulla corolla di altre arti, hanno comunicato il nettare ponentino nella corrente del pensiero.



Di quel pensiero, ligure, avanzato che sceglie la via luminosa della idealizzazione della

Opera sublime dell'Arte

pittorica e poetica.



....... la pittura divenne pura poesia

a Bordighera.