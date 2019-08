Taggia: 'Note di Teatro', questa sera prosa in musica itinerante per le vie del centro storico

Questa sera a Taggia a partire dalle 21.00, il Comune ed il Teatro dell’Albero, presentano lo spettacolo itinerante ‘Note di teatro’, prosa in musica itinerante per le vie del centro storico di Taggia.

Gli attori del teatro dell’Albero inizieranno lo spettacolo alle ore 21.15 in Piazza Cavour con ‘Dona Flor ed i suoi mariti’ (drammaturgia) e proseguiranno alle 21.45 in via Soleri (Pantan) con ‘La vie en rose’, tributo ad Edith Piaf, e concluderanno alle 22.30 in Piazza Farina con la drammaturgia ‘A sud dove comincia il sogno’.

Il ritrovo in Piazza Cavour alle 21.00, l’ingresso è gratuito.



(in basso, l'intera locandina dello spettacolo)